Operativ inköpare | Lernia | Eskilstuna

Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team som driver aktiviteter inom inköp för eftermarknaden i Europa. Som Operativ inköpare har du möjligheten att samarbeta tvärfunktionellt med olika avdelningar och bygga starka relationer med leverantörer. En roll med stort ansvar där teamwork och innovation är nyckeln till framgång.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som Operativ inköpare kommer du att leda aktiviteter inom inköp för vår kunds eftermarknad i Europa, samarbeta tvärfunktionellt med olika avdelningar, hantera leverantörsrelationer och äga ett tilldelat sortiment, allt för att driva kontinuerlig förbättring och utveckling.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att bygga och upprätthålla starka relationer, särskilt med leverantörer. Du behöver ha utmärkta förhandlingsfärdigheter och vara bra på att samarbeta med olika intressenter, inklusive teknik och försäljning. Du bör ha en grundläggande teknisk förståelse för produkter kopplade till tunga vägmaskiner, vilket hjälper i det dagliga arbetet. En positiv inställning till kontinuerlig förbättring och utveckling är avgörande för att lyckas i denna roll.
Du bör ha minst 2 års erfarenhet av operativt inköp, helst inom tillverkande industri och/eller fordonsindustrin. Du har mycket goda kommunikationsförmågor, både i svenska och engelska. Du har god vana av Excel samt har ett analytiskt tänkande.
Meriterande
Det är meriterande om du har en förmåga och potential att snabbt lära dig nya system, särskilt SAP och andra interna verktyg hos kunden. Erfarenhet från arbete med dessa produkter och teknisk förståelse kan ytterligare bidra till din framgång i rollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att identifiera möjligheter för förbättringar och ser utmaningar som en del av din personliga utveckling.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Uppdraget är på 1 år med möjlighet till förlängning, och utförs i kundens lokaler i Eskilstuna.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se Ersättning
