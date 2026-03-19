Operativ inköpare
2026-03-19
Är du en prestigelös och erfaren inköpare med ett nyfiket förhållningssätt och erfarenhet av operativt arbete? Då kan detta vara rollen för dig!
Nu söker vi en Operativ Inköpare till ett uppdrag där du initialt går in som konsult och arbetar tätt tillsammans med en senior kollega inför en planerad överlämning.
Om rollen
Bakgrunden till behovet är att företagets mest erfarna inköpare kommer att flytta utomlands i början av augusti. För att säkerställa en bra överlämning söker vi därför dig som kan starta i god tid och gå bredvid fram till slutet av juli.
Uppdraget inleds som en konsultlösning på cirka 6 månader, med mycket goda möjligheter till förlängning eller övergång till anställning hos kund för rätt person. Arbetsuppgifter
I rollen som Operativ Inköpare kommer du att:
Lägga och följa upp inköpsorder enligt behov och avtal
Säkerställa leveransprecision genom aktiv leveransbevakning
Hantera avvikelser kopplat till leveranser, kvalitet och pris
Ha daglig dialog med leverantörer kring order, prognoser och leveranser
Samarbeta nära produktion, planering, lager och kvalitet
Arbeta i affärssystemet SAP och säkerställa korrekt inköpsdata
Delta i förbättringsarbete kopplat till lager, ledtider och leveranssäkerhet
Stötta vid leverantörsbyten, volymförändringar och nya artiklar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av operativt inköp, gärna inom tillverkningsindustri
Är van att arbeta i affärssystem, meriterande med erfarenhet av SAP
Har god förståelse för materialflöden och leverantörskedjor
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av produktion med elektriska komponenter och förståelse för den marknaden.
För att lyckas i rollen
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är:
Flexibel och prestigelös - du trivs i en miljö där man ibland behöver kliva utanför sin roll
Strukturerad och lösningsorienterad, även när tempot är högt
Självständig men samtidigt en lagspelare
Trygg i din kompetens och van att ta ansvar i en operativ vardag
Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet i din roll, samtidigt som du är nyfiken och vill bidra där det behövs
Praktisk information
Ort: VäxjöArbetstid: Dagtid, måndag-fredagOmfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelse
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Annie Afram på annie.afram@onepartnergroup.se
.Välkommen med din ansökan!
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
