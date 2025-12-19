Operativ Inköpare
2025-12-19
Vi söker nu en Operativ Inköpare
För att stärka vår inköpsavdelning i Helsingborg söker vi en driven och strukturerad Operativ Inköpare. Du får en nyckelroll i företagets materialförsörjning i nära samarbete med produktion samt övriga avdelningar för att säkerställa rätt kvalitet, pris och leveransprecision.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och utveckla leverantörsrelationer, genomföra prisanalyser, avtalsförhandlingar och kontraktsskrivning.
Säkerställa och bevaka leveranser, hantera avvikelser och följa upp ledtider.
Identifiera och utvärdera leverantörer för nya och befintliga produkter, råvaror och komponenter.
Genomföra leverantörsbedömningar samt hantera reklamationsärenden i samarbete med kvalitetsavdelningen.
Lägga inköpsordrar och säkerställa leverans i tid och enligt budget.
Kontrollera fakturor mot inköpsordrar för korrekta betalningar.
Hantera leverantörsproblem och lösa eventuella konflikter.
Övervaka lagernivåer och initiera beställningar vid behov.
Arbeta tvärfunktionellt med Produktion, Kvalitet, Sälj, Teknik och Ekonomi.
Du kan även komma att representera inköp i olika projekt, driva egna förbättringsinitiativ och ge support i inköps- och supply chain-relaterade frågor.
Vi söker dig som:
Arbetar som Inköpschef eller Operativ Inköpare idag.
Är analytisk, strukturerad och kommunikativ.
Har vana vid att leda och genomföra avtalsförhandlingar.
Har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna inom en internationell koncern.
Har relevant utbildning teknik och inköp, till exempel inom högskole- eller civilingenjör med inriktning mot mekanik.
Har god erfarenhet av affärssystem, till exempel Oracle.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vi erbjuder:
På vårt huvudkontor i moderna och trevliga lokaler i Helsingborg får du tillgång till fri parkering och ett tryggt kollektivavtal. Vi erbjuder även flextid, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och flera andra personalförmåner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka gärna in din ansökan med CV och personligt brev redan idag till career@benzlers.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: career@benzlers.com
Porfyrgatan 7
254 68 HELSINGBORG
Operativ Manager
Damir Tica dtica@benzlers.com 0730-371827
