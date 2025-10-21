Operativ inköpare
2025-10-21
Vi söker nu en operativ inköpskonsult för ett spännande uppdrag hos en kund. Rollen är kritisk för att säkerställa den dagliga försörjningen av material och tjänster till verksamhetens produktionsenheter.
Är du en noggrann och kommunikativ person med en stark fingertoppskänsla för service och problemlösning? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Konsultuppdrag på ca 3 månader
Start snarast.
Arbetsgivare Randstad AB
Uppdraget är i Solna.
Ansvarsområden
Du kommer att driva det dagliga operativa inköpsarbetet, med fokus på att skapa försörjningssäkerhet och att upprätthålla ordning och reda i system och processer. Du är länken mellan verksamhetens behov och externa leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera orderberedning och orderbekräftelser, samt planera och följa upp leveranser för att säkra att material och tjänster finns på plats i tid.
Granska att inköpsorder överensstämmer med befintliga avtal och strategier. Detta inkluderar även fakturahantering (kopplad till order) och avvikelsehantering i avsett system.
Ansvara för registervård genom att lägga upp nya leverantörer och artiklar, samt upprätthålla god ordning i inköpssystemen.
Ge support och rådgivning till den interna organisationen rörande inköpsprocesser och systemstöd.
Bistå och delta i mindre upphandlingar och ramavtalsförhandlingar i samråd med taktiska/strategiska kollegor.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlighet och samarbetsförmåga. För att lyckas i denna sociala roll, som innebär mycket kontakt via telefon, teams och genom möten. Du måste du ha en ödmjuk och lösningsorienterad inställning. Att hantera situationer med öppet sinne och vilja förstå verksamhetens behov är avgörande.
Din bakgrund och kompetens:
Du har minst två års erfarenhet av inköpsarbete, där fokus legat på operativ hantering.
Du är noggrann, strukturerad och analytisk. Du har god kunskap om operativa inköpsprocesser och en förståelse för lageroptimering.
Du är kommunikativ och samarbetsinriktad och uttrycker dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift.
Gymnasial utbildning med relevant påbyggnad inom inköp/logistik är meriterande.
Du har god erfarenhet av inköpssystem och känner dig bekväm med registervård.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
