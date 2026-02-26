Operativ administratör
2026-02-26
Dina arbetsuppgifter
Är du en person som får komplexa flöden att verka enkla? Trivs du i en roll där du får kombinera systemvana med ett prestigelöst driv att hjälpa andra? Just nu söker vi en operativ administratör för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder i en expansiv och teknisk miljö. I det här uppdraget kliver du rakt in i verksamheten för att avlasta ledningsgrupper och chefer från de administrativa systemens tidstjuvar.
Låter detta som ditt nästa steg? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Ansvarsområden
Du kommer att hantera ett brett spektrum av administrativa uppgifter som kräver både noggrannhet och systemförståelse:
Processadministration: Ansvara för onboarding av personal och konsulter, inklusive konton, accesser och registreringar.
Ekonomiskt stöd: Hantera inköpsorder (PO), fakturaavstämningar, licenshantering och månadsbokslut för konsulttid.
Systemhantering: Arbeta operativt i stora affärssystem för att säkerställa datakvalitet och uppföljning.
Koordinering: Agere exekutivt stöd vid resor, event och leverantörskontakter.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som konsult hos oss är du service-minded ut i fingertopparna. Du förstår att din insats direkt påverkar andras förmåga att utföra sitt jobb, och du trivs med att vara den som skapar ordning.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av administration i komplexa organisationer.
Mycket god vana av system som Workday och SAP (meriterande med erfarenhet av Basware, Fieldglass eller liknande).
God förståelse för flöden inom HR, ekonomi och inköp.
Ett självständigt arbetssätt - du ser vad som behöver göras och tar ägandeskap.
Förmågan att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
