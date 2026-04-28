Operations Specialist
Vill du arbeta i en internationell och snabbföränderlig miljö där du får kombinera koordinering, kommunikation och operativt arbete? Nu finns möjligheten att ta en central roll som Operations Specialist i en organisation med stark global närvaro och höga krav på struktur och leverans.
I denna roll blir du en viktig länk mellan olika funktioner och regioner, där du arbetar nära ledning och internationella kontor. Du ansvarar för att driva och koordinera aktiviteter, säkerställa att beslut följs upp och bidra till att verksamheten rör sig framåt enligt uppsatta mål. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt, god kommunikationsförmåga och förmåga att hantera flera parallella uppgifter i en dynamisk miljö.Dina arbetsuppgifter
Som Operations Specialist kommer du att ha en koordinerande och stödjande roll där du ansvarar för att organisera och driva arbetet kring styrgruppsmöten, inklusive att ta fram agendor, koordinera material, hantera mötesinbjudningar, dokumentera mötesanteckningar samt följa upp beslut och åtgärdspunkter. Du kommer att arbeta nära internationella kontaktytor och bidra till att stärka samarbetet mellan olika organisationer, där du säkerställer att uppgifter, initiativ och aktiviteter drivs framåt enligt plan. Rollen innebär även att du koordinerar och följer upp särskilda uppdrag, händelser och initiativ samt ser till att krav och förväntningar från centrala funktioner omsätts i konkreta aktiviteter inom organisationen.
KvalifikationerSkallkrav:
Kandidatexamen eller högre utbildning
God kommunikationsförmåga och erfarenhet av projektledning
Flytande engelska och svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
Minst 5 års erfarenhet från fordonsindustrin
Förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter
Meriterande kvalifikationer:
Goda kunskaper i kinesiska (tal och skrift)
Erfarenhet av arbete nära ledningsgrupper eller styrgrupper
Erfarenhet av koordinering i större organisationerAnställningsvillkor
Anställningsform: Heltid Placering: Göteborg, arbete sker på plats Start: 11 maj 2026 Uppdragsperiod: 11 maj 2026 - 30 april 2027 Språk: Engelska (krav), svenska (krav) och kinesiska meriterande
