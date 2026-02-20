Operations Coordinator
Är du en person som gillar att ta tag i saker direkt, hålla ordning och få saker gjorda - och dessutom trivs när dagarna inte är exakt likadana?
Då kan det här vara rollen du letar efter.
Vi är Ordine - ett snabbt växande techbolag som utvecklar smarta kassasystem och digitala lösningar för restauranger. Vi gör det enklare för restauranger att ta betalt, jobba smidigt och ge sina gäster en bättre upplevelse.
Nu söker vi en Operations Coordinator - någon som håller ihop vardagen, tar initiativ, löser problem och ser till att allt flyter både internt och externt.
Det här är en roll för dig som gillar struktur och ansvar - men också uppskattar variation och nya utmaningar.
Din roll
Som Business Operations Coordinator blir du ett nav i organisationen och en viktig del av teamet. Rollen kombinerar administration, koordinering, kundkontakt och projektliknande uppgifter - vilket gör arbetet både varierande och meningsfullt.
Du kommer bland annat:
Hantera supportärenden och ge kunder en smidig upplevelse
Planera leveranser, beställningar och hålla koll på lager
Hantera onboardingprocesser och administrativa flöden
Hjälpa till med interna aktiviteter, merch och kontorsprojekt
Vara ute hos kund när det behövs (installationer, support eller uppföljning)
Läsa av situationer och lösa problem innan de blir problem
Vara ett operativt stöd till VD och teamet i vardagen
Hantera uppdateringar i våra system
Se till att saker inte faller mellan stolarna - utan blir gjorda
Ibland är rollen praktisk. Ibland administrativ. Ibland handlar den om att lösa problem ingen sett - ännu.
Och det är just det som gör rollen rolig.
Vem är du?
Du är troligen en person som:
Får saker gjorda även utan instruktioner
Är strukturerad och har koll på detaljer
Trivs med variation och högt tempo
Är social, serviceminded och trygg i kommunikationen
Har energi, tar initiativ och gillar ansvar
Vågar ta för dig - men gör det med ödmjukhet och lösningsfokus
Det här är inte en roll för någon som vill vänta på uppgifter eller gömma sig i ett hörn - utan för dig som gillar när människor litar på dig, och du levererar.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Vana att arbeta i digitala system (t.ex. Office/Google Workspace, CRM, supportsystem)
God kommunikationsförmåga i tal och skrift (svenska)
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter parallellt
Meriterande (men inget krav)
Erfarenhet från administration, koordinering, kundservice eller liknande roll
Erfarenhet av kundsupport, onboarding eller tekniskt stöd
Erfarenhet från SaaS, restaurangbranschen eller startupmiljö
B-körkort
Erfarenhet av att skapa enklare grafiskt material (t.ex. i Canva, presentationsmaterial eller flyers)
Varför du kommer trivas
Du får en roll där du gör skillnad varje dag
Du blir en viktig del av teamet, inte "en i mängden"
Du jobbar nära beslutsfattande och kan påverka mycket
Du får växa i takt med bolaget - både i ansvar och roll
Du får frihet under ansvar och utrymme att utvecklas
Vi har högt tempo, högt i tak och mycket skratt.
Det här erbjuder vi
En roll med variation, utveckling och stort eget ansvar
En arbetsplats där idéer välkomnas och beslut går snabbt
Möjlighet att forma struktur och arbetssätt i ett växande bolag
Ett team som är prestigelöst, engagerat och roligt att jobba med
Centralt kontor i Göteborg med utsikt över Ullevi, nära kollektivtrafik.
Högt friskvårdsbidrag, moderna verktyg, bra utrustning - och riktigt bra kaffe
Så ansöker du
Ansökan sker via formuläret.
Du behöver inte skriva långt - men vi vill höra din egen röst.
Börja ditt personliga brev med meningen:
"Jag tror att jag både skulle passa och trivas i den här rollen eftersom..."
Obs: Uppenbart AI-genererade texter eller massutskick filtreras bort.
Vi letar efter människor som har läst detta och är genuint nyfikna på rollen.
Vi intervjuar löpande - tjänsten kan tillsättas innan annonsen tas ner.
Låter det här som du?
Låter det här som du?

Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att läsa den.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
