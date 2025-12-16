Operation Engineer - Kallhäll
2025-12-16
Brinner du för teknisk utveckling och innovation inom livsmedelsindustrin? Trivs du i en roll där du får kombinera tekniskt djup med praktiska lösningar och samarbete mellan olika funktioner? Vi söker nu en Operation Engineering med placering i Stockholm Dairy som vill vara med på vår resa mot framtidens mejeriproduktion!
Hur skulle det kännas att arbeta i teknikens framkant och samtidigt bidra till att utveckla hållbara och effektiva processer i ett av Sveriges ledande mejerier? Är du nyfiken på hur digitalisering och automation kan driva produktionen framåt? Då kanske du är den vi söker!
"Hos oss får du möjligheten att påverka hela kedjan från råvara till färdig produkt och utveckla både dig själv och verksamheten."
• Operations Manager, Stockholm Dairy
Hur du kommer påverka
Som Operation Engineering får du ett helhetsansvar för att styra och optimera process- och automationssystem från inlastning till paketering. Du arbetar nära både produktion och utveckling och driver tekniska förbättringar som gör verklig skillnad.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att
Säkerställa och utveckla dokumentation samt ta fram och godkänna tekniska lösningar och ritningar.
Driva projekt och agera teknisk expertstöd inom mejeriets verksamhet.
Uppdatera och underhålla programvara och hårdvara i ABB 800xA och Siemens S7 Tia Portal.
Analysera och lösa tekniska problem samt driva processförbättringar på plats.
Dela kunskap och coacha kollegor inom tekniska frågor samt stötta NPD-funktionen vid behov.
Vad kommer att göra dig framgångsrik
Vi söker dig som har djup teknisk kompetens inom automationssystem, gärna erfarenhet av ABB 800xA, MS SQL, AutoCad och Siemens S7 Tia Portal. Du har troligtvis arbetat med liknande processer i livsmedels-, läkemedels- eller tillverkningsindustrin och har goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Självständig och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och lösningsorienterad
Du är en person som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och är van vid att prioritera och driva flera uppgifter parallellt. Erfarenhet av förändringsledning (t.ex. ADKAR) är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Arla är inte bara ett företag, vi är ett bondekooperativ där passion och samhörighet blomstrar. Med rötterna djupt förankrade på bondgårdar runt om i världen, omfamnar vi resan "från bondgården till tallriken" med en glöd som är svår att matcha.
Som marknadsledare är det vårt gemensamma mål och strävan efter excellens som definierar oss. Hos Arla tror vi på kraften i mångfald och växande ambitioner. Tillsammans skapar vi innovation, hållbarhet och en äkta känsla av gemenskap som sträcker sig bortom affärstransaktioner. Är du redo att vara en del av något större än bara ett företag? Är du redo att omsätta passion till verklighet och vara en del av en global familj som sätter kvalitet och hållbarhet främst? Då är Arla rätt plats för dig.
Välkommen till Arla - där våra rötter är djupa och våra möjligheter oändliga. Utöver vår ambitiösa och omhändertagande kultur erbjuder Arla som arbetsgivare ett modernt kontor och ett konkurrenskraftigt förmånspaket. På Arla Foods vill vi skapa förutsättningar för våra kollegor att ha ett hållbart arbetsliv genom att erbjuda flexibilitet och möjlighet att arbeta både från kontoret som ses som den huvudsakliga arbetsplatsen och hemifrån, utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Vi kallar det The Power of the Mix.
Arla Foods har kollektivavtal, och vi ser alltid till att erbjuda bra och konkurrenskraftiga arbetsförhållanden. Utöver det är säkerhet och arbetsmiljö högsta prioritet hos oss, varför vi bland annat tillämpar slumpmässiga drog- och alkoholtester.
Hos oss får du också möjlighet att vara med och utveckla framtidens produktion i ett engagerat och kompetent team där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Create the future - Grow with Arla
Vill du bli en del av oss på Arla?
Om du vill vara med och forma framtidens mejeriproduktion och bidra till att skapa en hållbar bransch, ta då denna spännande möjlighet. Vänligen ansök så snart som möjligt då vi kommer att behandla ansökningar löpande och avsluta rekryteringen när rätt kandidat har hittats.
Är du den vi söker? Ansök redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-01-02 men urval sker löpande. Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta Operations Manager Narin Karam, på nkarr@arlafoods.com
.
Vänligen observera att ansökningar eller CV som skickas via e-post eller direktmeddelanden inte kommer att accepteras eller beaktas.
Shape the Future of Dairy
Arla is a global leader in the dairy industry, committed to enabling good food choices that make life better, providing people with natural, sustainable nourishment, while taking care at every step to ensure Arla is a choice they can feel good about. If you are looking to shape the future with an ambitious global cooperative that truly cares about your growth, where everyone feels valued and empowered, and collaboration is the core of culture, Arla is a choice you can feel good about.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arla Foods AB
Stockholmsmejeriet
