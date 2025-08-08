ÖoB i Lund söker extrapersonal
2025-08-08
ÖoB i Lund söker flexibel extrapersonal med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss!
Som butikssäljare hos oss är du en mycket viktig del i varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
I tjänsten ingår sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Vi söker extrapersonal med som kan arbeta varierande arbetstider (vid behov) med kort varsel.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.

Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla (mot kunder och kollegor) samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från detaljhandeln
Kassavana
Truckkort (meriterande)
Stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13
Företagsvägen 13
227 61 LUND
ÖoB AB Lund
