ÖoB i Lund söker extrapersonal

ÖoB AB Lund / Butikssäljarjobb / Lund
2025-08-08


Visa alla butikssäljarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ÖoB AB Lund i Lund

ÖoB i Lund söker flexibel extrapersonal med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss!
Som butikssäljare hos oss är du en mycket viktig del i varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
I tjänsten ingår sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Vi söker extrapersonal med som kan arbeta varierande arbetstider (vid behov) med kort varsel.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla (mot kunder och kollegor) samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från detaljhandeln
Kassavana
Truckkort (meriterande)

Stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Öob AB (org.nr 556439-8120)
Företagsvägen 13 (visa karta)
227 61  LUND

Arbetsplats
ÖoB AB Lund

Jobbnummer
9451195

Prenumerera på jobb från ÖoB AB Lund

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ÖoB AB Lund: