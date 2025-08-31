Onsite Support Technicial, Karlskoga
2025-08-31
Onsite tekniker - Karlskoga
Vi söker en serviceinriktad Onsite tekniker till vår verksamhet i Karlskoga.
Om rollen
Som Onsite tekniker är ditt uppdrag att säkerställa en stabil och effektiv IT-miljö på arbetsplatsen. Du stöttar slutanvändare på plats och ansvarar för funktioner i gemensamma ytor, exempelvis konferensrum. Din service bidrar till att underlätta kollegors vardag och ge dem bästa möjliga IT-stöd.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Ge support och information till slutanvändareFelsöka och avhjälpa incidenter samt hantera service requestsFörbereda datorer, installera program och tillbehörUppdatera kunskapsdatabas och skapa användarguider
Tjänsten är på heltid och kräver fysisk närvaro i Karlskoga.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av IT-support och ett genuint teknikintresse. Du trivs med att arbeta nära användare och är både serviceinriktad och lösningsfokuserad.Du har förmågan att arbeta självständigt men är också en lagspelare som gärna delar med dig av dina kunskaper.
Vi ser att du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att skapa goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-31Övrig information
Denna tjänst kräver godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Arbetsplats
NXT Interim Kontakt
Emil Chandorkar emil.chandorkar@nxtinterim.se Jobbnummer
9483989