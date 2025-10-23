Omvärldsanalytiker
2025-10-23
Är du en analytisk och driven person som vill bidra till att stärka analysen av våra marknader, vår industri och hur konkurrenskraften utvecklas och förändras? Värdekedjan för järn och stål står inför betydande förändringar och vi fortsätter att bygga upp vår omvärldsanalys utifrån en mer komplex omvärld och industristruktur.
Hos oss får du möjlighet att ta fram strategiska analyser och underlag som stödjer viktiga beslut i koncernledning och styrelse. Som en del av vår avdelning för strategi och affärsutveckling, market and business intelligence, får du arbeta med analys av långsiktiga trender inom våra marknader i nuläget och i framtiden.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Vi utökar vår analysgrupp och söker en ny kollega som vill vara med och förstärka LKAB:s omvärldsanalys. LKAB:s vidareförädling kommer gradvis att förändras. Förståelsen för prissättningen för energi och hur tillgången till järnråvaror utvecklas jämte tekniska framsteg kommer att vara centrala delar för att förstå konkurrenskraften i den framtida värdekedjan och det tillkommer även nya råvaruområden där LKAB behöver bygga på med kunskaper.
Du kommer att arbeta med analyser och underlag som tillställs koncernledningen och koncernstyrelsen och vara del i att stödja organisationen med analys med olika tidsperspektiv. Analysen av de långsiktiga trenderna som styr LKAB:s konkurrenskraft väger tungt i portföljen av arbetsuppgifter. Du ingår i koncernens avdelning för strategi och affärsutveckling och rapporterar till chefen för market and business intelligence. Analysarbetet följer vissa ramar men det kommer löpandet att vara självständigt arbete där våra analyser tas in i gruppen för att gemensamt utvärdera så vi kan komma vidare och dra slutsatser.
Det här har du med dig
Vi tror att du är en person som antingen kommer direkt från högskola/universitet eller att du har varit i arbetslivet en kort tid efter examen. Som person är du strukturerad när du tar dig an arbetsuppgifter, du har god analytisk förmåga och kan hantera flertalet uppgifter där det tidvis är korta leveranstider. Du kommunicerar tydligt, har lätt för att samarbeta och bygger gärna relationer och nätverk i ditt arbete. Du behöver vara initiativtagande, men till en början får du stöttning inom gruppen för att succesivt växa in i rollen.
Vi förväntas oss att du har
- Högskole- eller universitetsexamen, exempelvis inom civilingenjör-, civilekonom, geologi eller annan relevant utbildning eller erfarenhet
- Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift
- Goda kunskaper i Officepaketet
- B-körkort är ett krav för alla tjänster på LKAB
Meriterande
- Kunskaper om råvarumarknaden
- Förståelse för geologi, särskilt kopplat till gruvindustrin
- Kunskaper inom metallurgi
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Stockholm, Luleå, Malmberget eller Kiruna.
Omfattning: Heltid.
Kontakt: För mer information om tjänsten vänligen kontakta Vice President Strategy & Business Development Stefan Lundewall, stefan.lundewall@lkab.com
eller 070-2083213
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
