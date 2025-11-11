Omvårdnadspersonal Örslösa hemvård
2025-11-11
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vikarierande omvårdnadspersonal sökes till Landsbygden i Lidköping.
Om jobbet
Arbetet är spännande och utvecklande. Det är varierat och innefattar många kontaktytor. Ihop med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas i rollen och göra skillnad för människor varje dag. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i vårt arbete.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Du bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med Individanpassad omsorg. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från andra yrkeskategorier.
Fast omsorgskontakt ingår i arbete och innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera brukare. Du är med och skapar goda relationer till kollegor, brukare och anhöriga. Löpande dokumentation och ansvar för genomförandeplaner ingår också.
Vem är du
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har brukarens bästa i fokus och är mån om att slutföra påbörjat arbete. Du har förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Kvalifikationer
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
- B-Körkort
Meriterande:
- Undesköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel.
- Erfarenhet från arbete inom äldreomsorg. Övrig information
- Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Tjänsten är vikariat som sträcker sig till augusti 2026.
- Din primära arbetsplats kommer att vara enhet Örslösa hemvård men du är anställd i hela Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på flera olika enheter.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
- Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
