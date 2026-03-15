Omsorgsbiträde/Undersköterska till SÄBO
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Ljungby
2026-03-15
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Ljungberga är ett särskilt boende på området Kungshögen. Ljungberga har olika enheter fördelat på särskilt boende, korttidsboende- och växelboende.
Tjänsten är på särskilt boende.
Schemat innehåller dag- och kvällstid samt helg.Publiceringsdatum2026-03-15Arbetsuppgifter
Som vårdpersonal på Ljungberga ansvarar du för en personcentrerad omvårdnad för den enskilde vilket innebär att den enskildes förmågor och självständighet ska bevaras. Stort fokus ligger kring att skapa en god, trygg och säker vård för den enskilde.
Förutom sedvanliga omvårdnadsuppgifter ingår även ansvar kring läkemedelshantering, kontakt med olika professioner/anhöriga samt utförande av vardags- och rehabiliterande insatser, för att den enskilde ska kunna bibehålla och/eller förbättra sin aktivitets- och funktionsförmåga. Ansvar ligger även på att skapa förutsättningar kring meningsfulla aktiviteter för den enskilde på avdelningen eller Mötesplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse att arbeta med människor med fokus kring ett salutogent förhållningssätt samt ett fokus kring ett vardags-och rehabiliterande förhållningssätt. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, kunna fatta egna beslut och tänka lösningsfokuserat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, arbetsglädje, teamarbete samt samarbetsförmåga med kollegor och övriga professioner som arbetar runt den enskilde. Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga samt ansvar kring dokumentation.
Du behöver ha en bred kompetens kring olika sjukdomar samt vara flexibel för att möta olika personers behov av stöd/hjälp utifrån deras olika aktivitets- och funktionsnivåer. Fördel är om du har en bred kunskap inom vårdyrket och behärskar olika typer av delegeringar. För att verksamheten ska kunna fungera tryggt och säkert för den enskilde behöver du kunna arbeta strukturerat, följa rutiner, vara flexibel och ha en förmåga att planera utifrån verksamheten.
Körkort
Datorvana
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef Ljungberga
Frida Salomonsson frida.salomonsson@ljungby.se 072-1628238 Jobbnummer
9798092