Omsorgsassistent till Vasavägen 17
2025-11-06
Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS § 9:6 innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.
På Vasavägen 17 vistas ungdomar och vuxna som har fysiska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser. På Vasavägen 17 ger vi stöd, omvårdnad och trygghet till våra omsorgstagare samt arbetar för att bidra till ökad livskvalitet i form av olika aktiviteter. Genom att vara en positiv och lösningsfokuserad personalgrupp strävar vi efter att våra omsorgstagare ska ha en rolig vistelse på korttids samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning.
Arbetssättet är pedagogiskt och strukturerat, dokumentation och uppföljning ingår också i det dagliga arbetet. Som omsorgsassistent är du kontaktman för omsorgstagare samt har ett eller flera ansvarsområden för verksamheten. Arbetet innebär också alla förekommande sysslor som ingår i ett hem, såsom matlagning, städning och tvätt.Kvalifikationer
Ska-krav:
Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet och kunskaper om funktionsnedsättningar.
Svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort samt att du ska vara bekväm med att köra en större minibuss.
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten är att du ska arbeta på ett strukturerat arbetssätt gentemot omsorgstagarna. Det är även av stor vikt att ha ett anpassningsbart bemötandet utifrån de olika omsorgstagarnas behov. Kreativitet, lekfullhet och lösningsfokus är ytterligare viktiga egenskaper för att motivera omsorgstagarna till att vara aktiva och delta i aktiviteter. Du har ett professionellt bemötande gentemot alla personer i omsorgstagarens närhet så som exempelvis anhöriga, skola, daglig verksamhet, sjuksköterskor, kollegor. Att ha ett öppet, lyhört och ödmjukt förhållningssätt är därför viktiga egenskaper. Det är även av stor vikt att ha tålamod, inge trygghet/lugn samt ha god samarbetsförmåga med kollegor.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska beställa både utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning (442.9) och kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3).
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
