Omsorgsassistent till Borggården
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-10-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Att arbeta med korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 på Borggården innebär att ge stöd till barn och ungdomar som har fysiska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser.
Arbetet innebär att ge stöd och omvårdnad, trygghet och att skapa förutsättningar för utveckling. Arbetsuppgifterna innebär även att skapa och delta i olika former av aktiviteter som är anpassade till barnen/ungdomarna. Mycket arbete utomhus i form av olika aktiviteter för barnen.
Miljön är utformad så hemlikt som möjligt. Arbetssättet är pedagogiskt och strukturerat. Dokumentation och uppföljning ingår också i det dagliga arbetet. Arbetet innebär också alla förekommande sysslor som ingår i ett hem, så som städning och tvätt.Kvalifikationer
Krav på utbildning: Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Önskvärd utbildning: Alternativ kommunikation så som exempelvis tecken- och bildstöd.
Krav på erfarenhet: Erfarenhet av att ha arbetat med omsorgstagare med intellektuell funktionsnedsättning och NP-diagnoser
Önskvärd erfarenhet: Erfarenhet av att ha arbetat med barn med intellektuell funktionsnedsättning och NP-diagnoser, erfarenhet av medicinska insatser så som exempelvis inhalationer och krampmedicinering.
Du ska känna dig trygg med att köra en större minibuss (B-körkort).
Det är viktigt att du arbetar på ett strukturerat arbetssätt gentemot barnen/ungdomarna samt följer uppsatta rutiner. Du anpassar bemötandet och arbetssättet utifrån barnens/ungdomarnas behov och är flexibel vid förändringar. Kreativitet, initiativförmåga och lekfullhet är ytterligare viktiga egenskaper för att motivera barnen/ungdomarna. Det krävs därför att du har ett mycket lösningsorienterat förhållningssätt.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska beställa både utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning (442.9) och kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3).
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "250/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Eilert 0470-43964 Jobbnummer
9545598