Områdeschef inom Ground Combat Production
2026-06-02
Brinner du för ledarskap och vill göra verklig skillnad?
Nu söker vi dig som är redo att ta nästa steg i din karriär och vara med och leda Ground Combat Production in i nästa fas av vår tillväxtresa. Hos oss är ditt arbete med och bidrar till trygghet för människor och samhällen - varje dag. Det du gör spelar roll.
Vi erbjuder en nyckelroll som områdeschef, där du ansvarar för ett av våra sex produktionsområden inom Ground Combat. Här driver vi avancerad produktion med fokus på montering, test, kvalitetssäkring, komponenttillverkning, logistik och ständiga förbättringar. Vår verksamhet präglas av högt tempo, teknisk spets och kompromisslösa krav på kvalitet och säkerhet.
Din roll
Som områdeschef får du en central position i att vidareutveckla en redan stark verksamhet - med målet att bli: "Saabs säkraste, mest attraktiva och högpresterande produktionsorganisation."
Du leder och coachar andra chefer med ett tydligt driv och ett genuint fokus på människor. Som en självklar del av Ground Combat Productions ledningsgrupp är du med och sätter riktning, fattar beslut och driver organisationen framåt - både operativt och strategiskt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar bland annat att:
Säkerställa att resurser, kapacitet och kompetens finns på plats för att möta leveranskrav
Driva och utveckla produktionsflöden med fokus på effektivitet och kvalitet
Stärka förståelsen för affärs- och produktionsprocesser
Säkerställa kontinuerlig förbättring och optimerat resursutnyttjande
Ansvara för områdets långsiktiga lönsamhet och resultat
Du leder flera chefer och spelar en avgörande roll i att skapa engagemang, samarbete och ett starkt, värderingsdrivet ledarskap där hela organisationen arbetar mot gemensamma mål.
Du som söker är en trygg person med ett tydligt och närvarande ledarskap - och som lever efter våra värderingar: kunnande, förtroende och vilja.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett naturligt driv och som vågar utmana, både dig själv och andra, för att skapa framdrift. Du trivs i förändringar och ser möjligheter där andra ser hinder. Du drivs av att utveckla människor, team och verksamhet. Med fokus på resultat och ständiga förbättringar skapar du engagemang och framdrift i organisationen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen ledarskapserfarenhet, gärna med ansvar för att leda andra chefer. Du har erfarenhet från produktionsverksamhet, gärna serieproduktion. Du har en god teknisk förståelse och förmåga att hantera komplexa verksamheter.
Genom din starka kommunikationsförmåga skapar du engagemang och tydlighet. Du har en öppen och inkluderande ledarstil där dialog, samarbete och delaktighet är en självklar del av vardagen. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Resor förekommer i tjänsten då verksamheten finns på flera orter.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
