Ögon/Operationssjuksköterska
2026-04-20
Vårda Ögon utför ögonkirurgi och ögonmottagning med 4 kliniker i Sverige. Vi har samarbetsavtal med olika regioner och utför både regionfinansierade och privata ögonbehandlingar. Vi har funnits sedan 1999 och är idag en av de största privata aktörerna inom ögon i landet.
Nu behöver vi förstärkning och söker en ögon/operationssjuksköterska till vår ögonklinik vid Stenpiren i Göteborg.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna medarbetare som brinner för att på ett professionellt och säkert sätt förbättra livskvalitén för människor. För oss är kunden/patienten alltid i fokus.
Vi söker dig som vill ha en bredare roll på en mindre ögonklinik med familjär känsla. Förutom att ansvara för det operativa arbetet på vår operationsavdelning och assistera vid linsbytes- och laseroperationer kommer du även att arbeta nära våra patienter vid mottagningsbesök, kundrådgivning och vissa administrativa arbetsuppgifter.
Hos oss är gott samarbete avgörande och du bör ha lätt för att lära och att kommunicera, både med medarbetare och patienter. Att vara lyhörd och ha förmågan att se helhet och ligga steget före är av stor betydelse.
Att kunna bidra till arbetsglädje och positiv energi inom arbetsgruppen är grundläggande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänstegrad 100%.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: camilla.lind@varda.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårda Sverige AB
(org.nr 556571-1610)
Stora Badhusgatan 12 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Vårda Ögon Göteborg Jobbnummer
9864151