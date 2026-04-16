OFP tekniker till SJ
2026-04-16
Vill du vara med och forma framtidens underhåll? Som OFP-tekniker är du en viktig del i att SJs tåg rullar trafiksäkert och i tid. Nu tar vi nästa steg med Skandinaviens första OFP-hjulkontrollrobot som spelar in mätningar för alla tågtyper. Hjulkontrollroboten är placerad i en helt ny hjulsvarvsanläggning. Det här är en unik chans att vara med och bygga upp en helt ny teknik och utveckla arbetssätt med underhåll i framkant.
Din kommande roll Som OFP-terkniker utför du oförstörande provning (OFP) inom trafiknära underhåll, med fokus på kontroller av hjul och hjulaxlar. Genom ditt arbete skapar du optimala förutsättningar för en effektiv underhållsproduktion och bidrar till att våra tåg är trafiksäkra.
Vi står inför en spännande utveckling med Skandinaviens första OFP-hjulkontrollrobot, som använder ultraljud för att kontrollera hjulen. Du får vara med och bygga upp underhåll i framkant, där kontrollmätningar spelas in och analyseras för högsta precision. Det är en unik möjlighet att arbeta med framtidens lösningar och sammanhålla hela OFP-processen.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Utföra OFP-kontroller inom SJs trafiknära underhåll.
Dokumentera och rapportera resultat enligt våra processer.
Arbeta i mitten av produktion, nära arbetsledning för att utveckla, förbättra och förebygga avvikelser.
Delta i gruppens arbete med förvaltning av OFP-utrustningar.
Delta i arbetet att utveckla arbetsmetoder och procedurer enligt SJs föreskrifter.
Medverka i utveckling av utbildningsmaterial, OFP-underhåll, provningsutrustning samt vid interna och externa revisioner.
Delta vid underhåll av provningsutrustningar.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig som har erfarenhet av OFP-kontroller på järnvägskomponenter, gärna med fokus på hjul, hjulaxlar och boggier. Det är meriterande om du har arbetat med OFP-provningsutrustning och har god förståelse för metoderna.
Vi söker dig som är nyfiken och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt, men uppskattar också samarbete och att vara en del av ett team. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att dela kunskap på ett öppet sätt. Din kompetens och ditt engagemang bidrar till att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete och utveckla framtidens underhåll.
Vi ser att du har:
Erfarenhet om OFP-provningsutrustning.
Kännedom av OFP-kontroller på järnvägskomponenter, helst hjul, hjulaxlar och boggier.
God kunskap om säkerhetsstyrningssystem.
Du har företrädesvis nivå II UT
Meriterande med material- och svetskunskaper.
Meriterande med EN 16910-1 utbildning/certifiering.
Ansökan och information Skicka in din ansökan senast 6 maj. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elisabeth.Casenberg@sj.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
https://jobb.sj.se
Växlarevägen 29
)
170 63 SOLNA
