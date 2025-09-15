Office manager till 6 veckors uppdrag!
2025-09-15
Är du en serviceinriktad person med skinn på näsan som trivs i en roll där du får ta ansvar för både kontorsmiljö, reception och godsmottagning? Nu söker vi en Office Manager där du blir en central del av verksamheten under en period på 4-6 veckor.
OM TJÄNSTEN
I denna roll ansvarar du för att hålla ordning och skapa en välkomnande miljö på kontoret. Du kommer att vara ansiktet utåt i receptionen, ta emot gäster och leverantörer samt se till att både kollegor och besökare får ett professionellt bemötande. Samtidigt hanterar du godsmottagning - allt från paket till större leveranser.
Du kommer ha cirka 1 veckas introduktion av nuvarande Office manager för att sedan kunna arbeta självgående i ca 6 veckor.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med möjlighet att växa i en viktig roll. Du får chansen att bidra till en positiv företagskultur och arbeta med engagerade kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
• Hantera godsmottagning, registrering i system samt mottagning av olika typer av leveranser (inkl. labbgods)
• Ta emot gäster och leverantörer, hantera in- och utloggning
• Svara i telefon och ta emot samtal
• Beställa och fylla på fika, kaffe, mjölk och andra kontorsförnödenheter
• Säkerställa att kontoret och labbets gemensamma utrymmen är välskötta och fungerar smidigt
• Stötta med enklare administrativa uppgifter kopplat till kontorsdrift
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av en liknande roll som Office Manager, receptionist eller inom service
• Är ordningsam, strukturerad och tar egna initiativ när situationer uppstår
• Har ett trevligt bemötande och trivs i en roll med många kontaktytor
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har skinn på näsan och kan lösa problem även när informationen inte är helt glasklar
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i laboratoriemiljö eller med godshantering, men det är inget krav.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Social
• Stabil
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
