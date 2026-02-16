Obsolescence Coordinator
2026-02-16
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
I den här rollen arbetar du med obsolescence management i en miljö med långlivade produkter och höga krav på kvalitet och spårbarhet. Du blir en central koordinator som samlar in och analyserar information, driver ärenden framåt och skapar tydlighet i beslutsunderlag och statusbild. Uppdraget innebär nära samarbete med relevanta intressenter inom exempelvis teknik, inköp och förändringshantering.
ArbetsuppgifterFörbereda och på sikt leda beslutsforum samt samordna åtgärder såsom sista inköp (last time buy), kvalificering av alternativa komponenter eller omkonstruktion
Stödja klassificering av komponenter samt följa upp status för kritiska delar och komponenter
Genomföra where-used-analyser och annan informationsinsamling kopplad till delar och komponenter
Registrera och samordna obsolescence-ärenden
Ta fram, sammanställa och presentera statusrapporter på aggregerad nivå
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom området Obsolescence Management
Bidra till förändringsledning, utbildning och kompetensutveckling för relevanta intressenter och kollegor
KravMinst 3 års relevant erfarenhet av Obsolescence Management (hantering av utfasade komponenter), inköp, teknik eller Integrated Logistics Support från högpålitliga industrier med långlivade produkter
Mycket god kommunikations-, samordnings- och administrationsförmåga
Erfarenhet av PLM-/ERP-system samt processer för konfigurations- och ändringshantering
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
