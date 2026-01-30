Nyutexamnierade ingenjörer inom Kraftsystem
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Inom affärsenheten Kraftsystem arbetar vi bland annat med tillstånd, projektering och detaljkonstruktion av region- och stamnätsledningar
Projekten vi arbetar i genomförs som teambaserade konsultuppdrag med en blandning av juniora och seniora experter. Som anställd i Norconsult Sverige kommer du främst arbeta i projekt på den svenska marknaden men du är även positiv till att delta i projekt på andra marknader. Huvuddelen av våra projekt handlar om att bygga ut och bygga om elnäten för att kunna möjliggöra ett fossilfritt energisystem med sol, vind och vattenkraft.
Vår specialistkompetens är inom projektering av och tillstånd för kraftledningar på spänningsnivåer om 40-400 kV, både luftledning och kabel. Vi utför främst koncessionsansökningar, projektering och konstruktion av kraftledningar men gör även kontroller och finns med som tekniskt stöd under entreprenadfasen. Inom området för tillstånd jobbar vi även med solkraft samt landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vi har en omfattande erfarenhet och kompetens inom såväl koncessioner, stolpplacering, konstruktion och kabelförläggning och våra konsulter har deltagit i stora projekt både nationellt och internationellt. Vår avdelning för Elteknik och projektledning arbetar med elkraftsystemen till anläggningar för vattenkraft, dammar, vindkraft och elnät.Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Vi söker nu nyutexaminerade ingenjörer med ett genuint teknikintresse inom elnät och kraftsystem eller angränsande områden. Du har läst samhällsbyggnad, energisystem, elkraft eller en liknande utbildning. Som person är du kommunikativ (även på engelska), prestigelös och har ett starkt samarbetsfokus. Du är lösningsfokuserad och uppskattar den frihet och det ansvar som du kommer att få.
Våra avdelningar letar efter olika profiler och intressen och vanligtvis gör vi intag inom till exempel kompetensområdena maskinteknik, projektering av infrastruktur, energisystem och miljötillstånd.
Du kommer arbeta tekniskt inom något av följande områden: Mekanik, elteknik, beräkningar eller CAD inom kraftledningar, stationer eller närbesläktade områden till kraftsystemet.
Stationeringsort är flexibelt, men helst Stockholm, Göteborg, Trollhättan, Sundsvall, Umeå eller Östersund. Vänligen ange vilken/vilka orter som är intressantast för dig i din ansökan.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
