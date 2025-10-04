Nybilssäljare
2025-10-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Nu söker vi en driven och serviceinriktad nybilssäljare som vill bli en del av vårt team!
Som nybilssäljare hos oss kommer du att arbeta i vår moderna bilhall för Mazda och Suzuki, där du dagligen möter både nya och befintliga kunder. Din främsta uppgift är att guida kunderna genom hela köpresan - från första kontakten till leverans av deras nya bil. Du ansvarar för att presentera våra modeller, erbjuda provkörningar, skapa förtroendefulla relationer och hitta de bästa lösningarna utifrån kundens behov.
I rollen ingår även att:
• Hålla ordning i bilhallen och säkerställa att bilarna alltid visas från sin bästa sida.
• Hantera offertförfrågningar och avtal.
• Samarbeta med vår begagnathall och verkstad för helhetslösningar till våra kunder.
• Delta i kampanjer och aktiviteter för att driva försäljning.
Vi söker dig som:
• Har ett brinnande intresse för bilar och ny teknik.
• Är utåtriktad, lyhörd och brinner för kundservice.
• Har ett strukturerat arbetssätt och gillar att arbeta mot mål.
• Är resultatorienterad och trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer.
• Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Autoval är Sundsvalls egen Mazda- och Suzuki-återförsäljare med både service och verkstad. Vi är även auktoriserad Bosch Car Service, vilket innebär att vi kan hjälpa alla bilmärken. Hos oss får du arbeta i ljusa och fräscha lokaler tillsammans med trevliga kollegor. Vår anläggning är på två våningar - med begagnathallen på nedre plan och nybilshall samt verkstad på övre plan.
Vi är belägna på Kuben med närhet till lunchrestauranger och promenadstråk vid Södra berget. Som anställd får du ta del av våra personalförmåner och återkommande personalaktiviteter.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill representera två starka bilmärken i Sundsvall? Då vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lars@autoval.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoval i Sundsvall AB
(org.nr 556528-6548), https://autoval.se/nybilssaljare/
Östermovägen 50 (visa karta
)
850 09 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540744