Ny kollega?
2026-02-11
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi är det lilla betonggjuteriet med de stora lösningarna med mer än 25 års erfarenhet i branschen. Vi finns i Markaryd i södra Småland ett stenkast från Skåne och Hallands gränserna.
En kort presentation av oss. Vi har funnits och tillverkat våra produkter sedan -09. Vi tillverkar mest prefab produkter inom betong till industri och lantbruk som tex väggar, markstöd, plintar, trappor, balk samt special gjutningar. Vi kan tillgodose de flesta önskemålen som våra kunder kan tänkas ha och är självklart CE certifierade samt att våra produkter har en hög och fin miljöklassning. Vi är idag en del av Strömsnäs bolagen.
Vår orderingång och beläggning fortsätter att öka och vi söker nu en kollega till produktionen i vår fabrik.
Tjänsten är tidsbegränsad men med mycket goda möjligheter till fortsättning och fast anställning för rätt person.
Din roll hos oss blir att stöda den övriga produktionen med utlastning, truck körning, reparation och slipning av element om det behövs. Förberedande arbete.
Truckkort samt att du kan kommunicera bra på svenska är ett krav.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara lasta färdiga produkter på lastbilar eller i byglar. Att fixa till diverse minde kosmetiska felaktigheter. Ta imot och sortera ankommande gods. Förbereda morgondagens produktion genom att packa ihop lådor till varje element med ingjutnings detaljer. Och generellt hjälpa till i produktionen där det behövs.
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med glada miner och en god kamratskap där vi alla jobbar som ett lag. Våra arbetstider är mellan 07-16
Skicka in ditt CV till oss på Kim@bestaab.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: Kim@bestaab.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bruksvägen 31
)
285 40 MARKARYD
