Novi Resort Visby söker Runners

No Vi Resort AB / Servitörsjobb / Gotland
2026-02-05


Visa alla servitörsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos No Vi Resort AB i Gotland, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker Runners till sommarsäsongen på Novi Veranda!
Inför sommaren söker Novi Veranda glada, snabba och serviceinriktade runners som vill bli en del av vårt härliga team!
Om jobbet
Som runner är du en viktig del av servicen på vår restaurang. Du hjälper till att leverera mat och dryck, hålla ordning i serveringen och stöttar servispersonalen under både lugna och intensiva pass. Tempot kan vara högt - men stämningen är ännu högre.
Vi söker dig som:
Är positiv, social och gillar att jobba med människor
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är flexibel och kan jobba kvällar och helger
Har ett öga för service och detaljer
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Ett roligt och fartfyllt sommarjobb i en härlig miljö
Ett sammansvetsat team och bra stämning
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Plats: Novi Veranda
Period: Sommarsäsongen med start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och några rader om dig själv till info@noviresort.se - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@noviresort.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Runner".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
No Vi Resort AB (org.nr 559074-3182), http://www.noviresort.se
S:t Göransgatan 31 (visa karta)
621 55  VISBY

Arbetsplats
No Vi Resort AB

Kontakt
F&B Manager
Ida Liljefors
ida@noviresort.se
0763059983

Jobbnummer
9726131

Prenumerera på jobb från No Vi Resort AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos No Vi Resort AB: