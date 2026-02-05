Novi Resort Visby söker Runners
Vi söker Runners till sommarsäsongen på Novi Veranda!
Inför sommaren söker Novi Veranda glada, snabba och serviceinriktade runners som vill bli en del av vårt härliga team!
Om jobbet
Som runner är du en viktig del av servicen på vår restaurang. Du hjälper till att leverera mat och dryck, hålla ordning i serveringen och stöttar servispersonalen under både lugna och intensiva pass. Tempot kan vara högt - men stämningen är ännu högre.
Vi söker dig som:
Är positiv, social och gillar att jobba med människor
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är flexibel och kan jobba kvällar och helger
Har ett öga för service och detaljer
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett roligt och fartfyllt sommarjobb i en härlig miljö
Ett sammansvetsat team och bra stämning
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Plats: Novi Veranda
Period: Sommarsäsongen med start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och några rader om dig själv till info@noviresort.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@noviresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Runner". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare No Vi Resort AB
(org.nr 559074-3182), http://www.noviresort.se
S:t Göransgatan 31 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
No Vi Resort AB Kontakt
F&B Manager
Ida Liljefors ida@noviresort.se 0763059983 Jobbnummer
9726131