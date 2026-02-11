Norrtullskolan söker Lärare i fritidshem
Eksjö Kommun / Pedagogjobb / Eksjö Visa alla pedagogjobb i Eksjö
2026-02-11
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Norrtullskolan har två paralleller i varje årskurs F-6. Vi har ca 320 elever och 180 av dem eleverna går på någon av våra 4 fritidshemsavdelningar.
Skolan ligger på norr i Eksjö och har närhet till stad, kultur och natur.
Vi är ca 55 personer som arbetar på skolan med det gemensamma målet att alla ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete.
Skolans arbete präglas av en samarbetskultur där vi gärna delar med oss till varandra och där alla hjälps åt.
Likabehandlingsarbetet på skolan är en central del som alla är delaktiga i och vi har ett nära samarbete mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem för att våra elever ska få en så bra helhet som möjligt.
De närmaste åren har vi förmånen att få vara med om att en ny skola kommer att byggas. Detta ger oss många spännande utmaningar för att verkligen leva upp till vår vision att vi lär oss tillsammans.
Vi tycker om att göra fritids och skola tillsammans!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är lärare i fritidshem och tycker om att vara aktiv med elever både på fritidshemmet och i skolan. Tjänsten innebär att du tillsammans med din kollega ansvarar för att fritidshemsavdelningen har en verksamhet som utgår från läroplanen LGR 22. Samarbetet mellan avdelningarna är stort och vi gör mycket tillsammans mellan fritidshemsavdelningarna på skolan.
Du ansvarar för att kvalitetssäkra din verksamhet och använda dina uppföljningar och utvärderingar för att lyckas med fortsatt utveckling.
På skolan är det lärare i fritidshem som tar ansvar för och organiserar rastaktiviteter under skoltid. Att samarbeta i skolsamverkan tillsammans med lärare i förskoleklass och i grundskolan ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du är behörig lärare i fritidshem
I ditt arbete har du elevernas lärande under hela dagen som utgångspunkt. Du har ett inkluderande förhållningssätt, är relationsskapande, strukturerad och ser möjlighet med utmaningar.
Du har höga förväntningar på dig själv, dina elever och dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305286-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor
Lotta J Sundblad lotta.sundblad@eksjo.se 0381 364 02 Jobbnummer
9735485