NOC-tekniker sökes!

Är du tekniskt nyfiken, gillar att lösa problem och vill arbeta i en miljö där du får kombinera service med systemdrift? Som NOC-tekniker blir du en del av ett team som övervakar, supporterar och incidenthanterar kritiska system dygnet runt. Här får du frihet under ansvar, arbeta med modern teknik och utvecklas i en roll där din insats verkligen gör skillnad. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Vi hjälper en av Nordens största mediekoncerner att rekrytera till deras team inom drift och IT. Företaget driver några av Sveriges mest välkända digitala tjänster och plattformar, som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni. De har mål att leverera hög kvalitet, tillgänglighet och innovation till miljontals användare varje dag. Här arbetar du i en modern och flexibel miljö där teknik och samhällsutveckling möts, tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att leverera lösningar som gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
I rollen som NOC-tekniker arbetar du med drift, övervakning och support av IT-system för interna användare både i Sverige och globalt. Du blir en del av ett team som ansvarar för att upptäcka, hantera och lösa incidenter för att säkerställa att verksamhetens system alltid är tillgängliga. Rollen innebär stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och en miljö där du får utveckla din tekniska kompetens.
Du kommer bland annat att:* Övervaka system och upptäcka potentiella problem innan de påverkar användarna* Hantera och leda den inledande delen av IT-krishantering vid incidenter* Agera 2nd line support för ärenden som eskaleras från servicedesk* Felsöka i Linuxmiljöer och analysera driftstörningar
• Ta emot och förbättra dokumentation samt bidra i förbättringsprojekt för NOC
• Kravställa gentemot interna systemägare och bidra till utvecklingen av processer
Arbetet sker på rullande schema med dag-, kvälls- och nattpass. Schemat innebär att du arbetar sju dagar i följd för att sedan vara ledig sju dagar - vilket ger en god balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete i servicedesk, teknisk support eller liknande* Grundläggande kunskaper i Linux (exempelvis navigera i filsystem, läsa loggar och hantera tjänster)
• Kännedom om ITIL och incident management
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Flexibilitet att arbeta skift (dag, kväll, natt och helg)
• Godkänd bakgrundskontroll (enligt säkerhetsskyddslagen)
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av övervakningssystem som Prometheus, Grafana eller Zabbix, arbetat med ärendehanteringssystem som Jira eller ServiceNow samt har kunskap inom virtualisering (exempelvis VMware eller KVM).
Utöver den tekniska kompetensen tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra genom att hitta lösningar. Du är kommunikativ och kan på ett tydligt sätt förklara tekniska problem, både för tekniska och icke-tekniska användare. Vi ser också att du är nyfiken, självgående och lösningsorienterad - egenskaper som gör att du kan hantera incidenter med fokus och trygghet samtidigt som du bidrar till att utveckla teamets arbetssätt!
