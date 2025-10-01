Neurolog till Angereds närsjukhus!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Vi söker en neurologspecialist till vår mottagning.
Tjänstens organisatoriska tillhörighet är inom det neurologiska teamet som ingår i verksamhetsområde Geriatrik, neurologi och rehabilitering.
Neurologimottagningen arbetar mot såväl primärvård som slutenvård. Verksamheten har sin tyngdpunkt på patienter med epilepsi och Parkinsons sjukdom. Till teamet finns knutet såväl sjuksköterskor, läkare, neuropsykolog samt neurologopeder, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, koordinator och medicinska sekreterare. I vårt multidisciplinära team har vi därför möjlighet till att via korta handläggningsvägar samarbeta vid omhändertagande av multisjuka patienter.
Angereds närsjukhus (ANS) stod klart 2015. Sjukhuset är en central del i satsningen på att utveckla närsjukvården för ca 100 000 invånare i nordöstra Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Specialistvård, enbart öppenvård, dagtid, måndag-fredag.
Mottagningsarbete.
Verka för att diagnostik och behandling sker enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
Bidra till kompetensutveckling bland medarbetare.
Vara lättillgänglig för konsultation i frågor som rör neurologiska tillstånd.
Om dig
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom neurologi.
Intresse för utveckling och nytänkande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God social kompetens och samarbetsförmåga värdesätts högt.
God svenska i tal och skrift är ett krav. Ytterligare språkkunskaper ser vi som en fördel.
Verksamheten på ANS utgår från patientens behov och skall vara både diagnostisk, behandlande och förebyggande och starkt kvalitetsstyrd. Aktiv tobaksavvänjning är en viktig hörnsten i sjukhusets hälsofrämjande arbete.
Angereds närsjukhus har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa flexibla lösningar, en dynamisk arbetsmiljö och möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi är också måna om att skapa de yttre förutsättningarna som krävs för att du skall kunna göra ett bra jobb och trivas på vårt sjukhus.Anställningsvillkor
Visstidsanställning t o m 2025-12-31, dagtid, måndag-fredag. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
