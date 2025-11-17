.Net utvecklare/SW arkitekt
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy söker nu en .Net utvecklare/SW arkitekt hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning:
Konsulten kommer att ingå i ett agilt mjukvaruteam med ansvar för nyutveckling och drift av ett av myndighetens centrala system. I uppdraget ingår även supportarbete som utförs enligt ett rullande schema för samtliga applikationer, vardagar kl. 08.00-16.30, cirka en vecka per månad under hela året, inklusive sommarperioden.
Konsulten kommer dessutom att ansvara för att hantera och driva arkitekturfrågor inom teamet. Uppdraget förutsätter därför en god förmåga att snabbt sätta sig in i verksamhetskritiska processer och arbetssätt.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav:
Kompetensnivå 4 (9-12 år).
minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att leda utveckling av tekniska lösningar baserade på .NET, varav minst 6 år med .NET Core.
minst 7 års dokumenterad erfarenhet som Mjukvaruarkitekt (Systemarkitekt) i agila scrumteam.
dokumenterad erfarenhet att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt kan ta ansvar för kvaliteten på kod och driftsdokumentation.
dokumenterad erfarenhet av att tillämpa tekniska ramverk och standarder samt modellering i agila utvecklingsmetoder, exempelvis Scrum.
dokumenterad erfarenhet av implementation av automatiska tester.
minst 8 års dokumenterad erfarenhet av design, utveckling och säkerhet inom REST API
dokumenterad erfarenhet av att utveckla API:er som hanteras och integreras i Mulesoft-plattformen enligt plattformens standarder.
dokumenterad erfarenhet av Blazor WebAssembly inom de senaste tre (3) åren.
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av applikationsutveckling mot Active MQ, varav minst inom de senaste tre (3) åren.
minst 8 års dokumenterad erfarenhet av SQL Server och Oracle, varav minst inom de senaste tre (3) åren.
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kontinuerlig integration med OpenShift och ArgoCD, varav minst inom de senaste tre (3) åren.
Konsulten ska obehindrat kunna kommunicera på svenskai både tal och skrift.
Bör-krav:
erfarenhet av MVC, Serilog, REST/SOAP, Hangfire, Minimal APIs, JWT, MediatR, EF Core och React.js
ha teknisk kompetens inom verktygen Kibana, Git, Jira, Confluence, Jenkins, JMS Toolbox, Bitbucket och Kubeseal.
ha erfarenhet av testramverken xUnit och bUnit samt automatiska Postmantester med Newman.
ha erfarenhet från uppdrag inom statlig myndighet med utveckling av systemstöd för verksamhetens kärnprocesser.
ha kännedom om den nya arbetslöshetsförsäkringen.
Stationeringsort:
Solna. Distansarbete upp till 50% av arbetstiden räknat över ett år kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef.
Start-slut + option:
2026-01-01 - 2026-12-31 + option 1 år
Omfattning:
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808 Jobbnummer
9609025