Nätverkstekniker
2025-09-02
Är du vår nästa konsult inom nätverk? Vi söker dig som vill utvecklas vidare tillsammans med oss då vi har flera uppdrag inne hos olika kunder inom nätverksområdet. Hos Nexer Infrastructure får du chansen att kombinera trygghet, utveckling och gemenskap - vi gillar att lösa problem, bygga smarta lösningar och samtidigt ha kul på vägen. Har du flerårig erfarenhet som nätverkstekniker, kan vi ha nästa utmaning för dig!
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och fast månadslön
Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer
Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer kollegor
Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi har flera uppdrag inne hos olika kunder inom Göteborgsområdet där vi söker dig med en bred nätverkskunskap. Här går du in i kundens verksamhet och sätter dig in i deras IT-miljö. Arbetsuppgifter kan exempelvis innefatta;
Support & felsökning av nätverksrelaterade frågor
Drift och underhåll av befintliga plattformar & verktyg
Förbättringsåtgärder via automatisering
Proaktivt arbete i övervakningssystem
Dialog med sourcingpartners
Agera teknisk specialist gällande nätverk & server
Design och implementation av tekniska lösningar
Beroende på vilken kund du går in hos, skiljer sig arbetsuppgifterna åt. Har du arbetat med flera av ovan arbetsuppgifter och har en djup kunskap inom nätverk är du varmt välkommen med dina ansökan så berättar vi mer om uppdragen vi har inne och ser vad som kan passa dig.
Vi ser gärna att du har
Minst 5 års erfarenhet av arbete med nätverk från större, komplexa miljöer
Mycket god kunskap inom nätverkssäkerhet och brandväggslösningar
Erfarenhet av lastbalansering och intrångsskydd
Kunskap inom routing och moderna nätverksarkitekturer (t.ex. VXLAN, EVPN)
Erfarenhet av automation och scriptbaserad konfiguration
Erfarenhet av proxy-lösningar och molntjänster (t.ex. Azure)
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta agilt och i projektform samt har god förståelse för containerplattformar (t.ex. Kubernetes, OpenShift).
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), http://www.example.com
Nexer Infrastructure Kontakt
Jennie Kähäri jennie.kahari@nexergroup.com 0702785909 Jobbnummer
9487526