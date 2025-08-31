Nätverksspecialist till Göteborgs Stad
2025-08-31
Lockas du av att utveckla och säkra nätverkslösningar för en samhällskritisk funktion? Har du några års erfarenhet av att arbeta med komplexa nätverkslösningar? Till Kretslopp och vatten söker vi nu en nätverksspecialist som vill ta sig an både strategiska och operativa utmaningar i en verksamhet där teknik möter samhällsnytta. Läs mer och ansök nedan!
Om arbetsplatsen
Kretslopp och vatten är en förvaltning i Göteborgs Stad som ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar- vatten, avlopp och avfall. Vår vision är Vi gör det lätt att leva hållbart. Vi bidrar varje dag till att skapa ett tryggt, fungerande och hållbart Göteborg.
Göteborg växer och vi står inför stora utmaningar kopplat till klimat, digitalisering och säkerhet. För att lyckas behöver vi förstärka vår IT-organisation med en erfaren nätverksspecialist som vill bidra till att utveckla och säkra våra nätverkslösningar.Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Som nätverksspecialist ansvarar du för att designa, konfigurera och underhålla komplexa nätverkslösningar. Du blir en central del i vårt arbete med att säkerställa hög prestanda, tillförlitlighet och säkerhet i våra system. I den här rollen ligger ett särskilt fokus på att vidareutveckla och säkra våra brandväggsmiljöer. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar och du kommer att arbeta nära kollegorna inom IT, säkerhet och verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Designa, implementera och underhålla avancerade nätverkslösningar
* Konfigurera, administrera och optimera brandväggar
* Cybersäkerhetsarbete och incidenthantering (SOC, SIEM, NDR)
* Ansvara för felsökning, patchning och uppdateringar av nätverksinfrastruktur
* Bidra i utvecklingen av robusta och säkra lösningar för samhällskritiska system
* Aktiv omvärldsbevakning kopplat till cybersäkerhet
Svenskt medborgarskap, säkerhetsprövning med registerkontroll och drogtest krävs då tjänsten omfattar säkerhetsskyddad verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har förmåga att både arbeta självständigt och som en del av ett team. Vi ser också att du är driven, initiativtagande och har ett intresse för att utveckla både teknik och arbetssätt.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av design, drift och underhåll av komplexa brandväggsmiljöer
* Flerårig erfarenhet av nätverksdesign och cybersäkerhetslösningar
* God kunskap om nätverksprotokoll, switchar och routing
* Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team
* Eftergymnasial utbildning med inriktning mot nätverk och datakommunikation eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig
Har du dessutom erfarenhet av något av följande så är det meriterande: kritiska system inom offentlig sektor eller samhällsbyggnad, SIEM, NDR, certifikathantering, VPN-gateway, reverse proxy, AD, Virtualisering samt Linux.
Låter detta intressant?
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Göteborgs Stads räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Göteborgs Stad. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Johansson på sara.johansson@jeffersonwells.se
Sista ansökningsdag är 12 september. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
