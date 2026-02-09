Nätverksnära Klient-/serverspecialist Vid Must
Vi söker nu erfaren medarbetare som vill arbeta med implementering och förvaltning av nätverksnära IT-plattform inom MUST. Fokus ligger på virutuella plattformar för nätverkstjänster samt förvaltning av klienter. I tjänsten ingår LCM och utveckling av säkra IT-lösningar, där även planering, teknisk projektledning, viss del av arkitektur och kontakt med driften kommer att ingå. Tillsammans med oss inom sektionen, bidrar du då till att en effektiv informationshantering kan bedrivas, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Succesiv överlämning till drift planeras in efter hand och samverkan med andra sektioner sker löpande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med att möjliggöra en säker virutaliserad plattform för kommunikationstjänster och förvaltning av både server och klienter. I arbetet ingår lösningsarkitektur, teknisk projektledning, planering samt viss drift, DevSecOps. Arbetet är omväxlande och för att lyckas i din roll är du tryck att ta stort eget ansvar samt förmåga att arbeta tillsammans med erfarna kollegor. I arbetsuppgifterna ingår också att delta och ge stöd till kontorets övriga verksamhet. Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma.
Kvalifikationer
• Akademisk/eftergymnasial utbildning med inriktning mot nätverk och datakommunikation, systemvetenskap eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
• Flerårig relevant yrkeserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av att kravställa, designa, utveckla och implementera virutaliseringsplattformar
• Erfarenhet av DevSecOps och vidmakthållande/förvaltning av plattformar
• Erfarenhet av LCM för klienter och servrar (OnPremis)
• Erfarenhet inom Virutaliseringsteknik, Lagringsteknik, Backup, Dokumentation,
• DELL serverkonfiguration/förvaltning, Linux
• Teknisk projektledning
• Erfarenhet från IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaretPubliceringsdatum2026-02-09Dina personliga egenskaper
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom Infrastruktur. Du uppskattar att både självständigt och i samarbete med andra, anta utmaningar och förmedla lösningar. Du är en Do-er och får saker att hända. Detta innebär god förmåga att både sätta dig in i, dokumentera tekniska lösningar samt driva igenom projekt. Det är också viktigt att vara flexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Du är proaktiv, lösningsorienterad och prestigelös.
Som person är du trygg i dig själv, med stor integritet och är naturligt säkerhetsmedvetenhet. Du är nyfiken, kreativ och kan uppnå ett stort förtroende hos såväl interna som externa kunder och uppdragsgivare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm. Arbetet sker på plats med mycket liten/ingen möjlighet att jobba på distans.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Nätverksnära Klient-/serverspecialist" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
