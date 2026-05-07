Nattpatrullen
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Tingsryd Visa alla undersköterskejobb i Tingsryd
2026-05-07
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Vi söker nattpersonal - bli en del av vårt team!
Vill du arbeta natt i en trygg och viktig verksamhet där du gör skillnad för andra människor? Nu söker vi engagerade medarbetare till vårt nattteam.Publiceringsdatum2026-05-07Om tjänsten
Som nattpersonal ingår du i ett team på totalt fem medarbetare per natt. Arbetet är organiserat områdesvis (östra, västra och centrala områden), där du i huvudsak arbetar självständigt. Vid behov av dubbelbemanning möter du upp en kollega på aktuell adress.
Arbetstider
21.15 - 07.15 (natt)Dina arbetsuppgifter
Utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter
Hantera inkommande trygghetslarm
Genomföra digital tillsyn via kamera
Arbeta självständigt samt samarbeta med kollegor vid behovÖvrig information
Du använder bil som tillhandahålls av kommunen under arbetspasset
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt
Har ett gott bemötande och sätter brukaren i fokus
Trivs med nattarbete
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema. Natttjänstgöring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324008". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Samordnare
malin Yngvesson Malin.yngvesson@tingsryd.se 047744299 Jobbnummer
9896327