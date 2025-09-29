Nattklubb söker bartenders

Gg Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-09-29


Vi söker dig som är serviceminded, stresstålig, lätt till ett leende och gillar att jobba sena kvällar och nätter.
Gretas nattklubb öppnade 1997 och har sedan des blivit en av Göteborgs populäraste klubbar.
Öppet fredagar och lördagar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: gretas1@live.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER 2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gg Göteborg AB (org.nr 556676-1341)
Drottninggatan 35 (visa karta)
411 14  GÖTEBORG

Arbetsplats
Greta Garbo

Jobbnummer
9530022

