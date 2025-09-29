Nattklubb söker bartenders
2025-09-29
Vi söker dig som är serviceminded, stresstålig, lätt till ett leende och gillar att jobba sena kvällar och nätter.
Gretas nattklubb öppnade 1997 och har sedan des blivit en av Göteborgs populäraste klubbar.
Öppet fredagar och lördagar
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: gretas1@live.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER 2025".
Detta är ett deltidsjobb.
Drottninggatan 35
411 14 GÖTEBORG
