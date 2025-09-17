Nattdistributör vid behov sökes till Höganäs!
2025-09-17
Nu söker vi dig som vill jobba som nattdistributör vid behov i Höganäs!
Trivs du med fysiskt tungt arbete och att arbeta utomhus i olika väder? Är du ansvarsfull, noggrann och föredrar att arbeta på natten? Då är du kanske rätt person för oss.
Som nattdistributör har du en mycket viktig roll och ansvarar för att dela ut morgontidningar, e-handelspaket och andra försändelser till mottagare i alla typer av boenden och företag inom utlovad tid. Arbetet är fysiskt krävande och vi har stora områden där distribution bland annat sker i trapphus utan hiss. Du arbetar inom ett tilldelat område den specifika natten. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Anställningsform: Behovsanställning
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Fordon/hjälpmedel: Distributionen sker med våra hjälpmedel cykel, Paxster (mopedbil) och företagsbil. För Paxster och företagsbil krävs EU/SV B-körkort.
Timlön enligt kollektivavtal med ingångslön på 162,51 kr/h och ett OB mellan 11-33 kr/h, tillämpad lönestege enligt kollektivavtal.
Du måste även ha möjlighet att stanna vid oförutsedd händelse, som senast till 07.30 på vardagar och 08.30 på helger.
Övrig information
Vi på Bonway eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.
Timlön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka! Anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi söker dig som är noggrann, kan ta ansvar för din arbetstid och trivs både i ditt eget sällskap och tillsammans med andra. Distributörsjobbet passar många. Bland våra medarbetare finns exempelvis studenter, pensionärer, entreprenörer och andra som vill ha en huvudsaklig eller extra inkomst och vi hälsar gärna dig välkommen till ditt första jobb!
Krav - för att kunna jobba hos oss måste du:
Vara minst 18 år
Inneha ett personnummer eller samordningsnummer
Ha ett giltigt arbetstillstånd
Ha goda kunskaper i svenska eller engelska
Ha förmåga att navigera i olika applikationer i en smartphone
Tycka om fysiskt tungt arbete i alla väderlekar och vara bekväm att jobba i ett högt tempo samt inte vara rädd för att röra dig i trappor både uppför och nerför
Ha möjlighet att arbeta helg (natt mot lördag och söndag) samt vardagar
För att köra Paxster (mopedbil) och företagsbil krävs ett svenskt eller EU-körkort med B-behörighet
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 750 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonway AB
(org.nr 559111-0993), https://bonway.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bonway Jobbnummer
9513671