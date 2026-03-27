Nationell Produktionsledare
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som Nationell Produktionsledare
Som Nationell Produktionsledare är du en nyckelperson i vår operativa produktion. Avdelningen arbetar för att säkerställa en fungerande minutoperativ verksamhet dygnet runt, året om på SOS Alarm.
Du arbetar bland annat med det här:
Ansvara för SOS Alarms produktion ur ett nationellt perspektiv, säkerställa en välfungerande minutoperativ verksamhet och vidta åtgärder vid avvikelser.
Löpande övervakning och analys av realtidstrafik samt nyckeltal i den minutoperativa driften inklusive rapportering av produktionsprestanda internt.
Utifrån ett nationellt perspektiv fatta beslut om och hantera effektivt resursutnyttjande, så som att omfördela personal mellan funktioner.
Aktivt agerar coachande gentemot Teamledarna på våra centraler och förse dessa och dess organisation med information som skapar goda förutsättningar att leda i lokalt trafikrum.
Utföra bemanningsförstärkande åtgärder vid både plötsliga samt i förväg kända samhällspåfrestningar i samverkan med beredskapsorganisationen, bemanningsavdelningen och chefer.
Övervakar och vid behov samarbeta med tekniker i beredskap för att hantera utmaningar i vår IT-miljö i minutoperativ drift. Hit rör också att stötta produktionen, ta fram och förmedla workarounds för att fortsatt kunna bedriva operativ verksamhet.
Sammanställa och kommunicera information om händelser och samhällspåverkande information till chefer och beredskapsorganisationen vid större händelser.
Företräda avdelningen i olika forum eller i projekt-och arbetsgrupper internt och eller externt.
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad - varje dag.
En dynamisk roll med nationellt ansvar och stor påverkan.
Möjlighet att utveckla både verksamhet och människor.
Ett engagerat team och ett starkt stöd från organisationen.
En arbetsplats där värderingar, samarbete och samhällsnytta står i centrum
Vi söker dig med
Gymnasieutbildning
Har erfarenhet från operativ ledning - exempelvis som arbetsledare, trafikledare eller chef.
Strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut under tidspress.
Kommunikativ och coachande i ditt ledarskap.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Har en god samarbetsförmåga och är en lagspelare som även har förmågan att arbeta självständigt.
Har intresse av att fördjupa dig i operativa processer för att kunna leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Om SOS Alarms värderingar
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Arbetsplats, arbetstider och tillträde
Tjänsten är placerad i Stockholm, nära Hötorget. Under sommaren 2027 så flyttar vi till nya moderna lokaler vid Slussen.
På avdelningen arbetar man i tvåskift, vilket innebär arbetspass på cirka 12,5 timmar. Både dag, natt och helg-pass förekommer. Distansarbete är inte möjligt.
Låter tjänsten intressant?
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då rekryteringen sker löpande, dock senast 2026-04-26. Planerad tillsättning är under hösten 2026.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna som dyker upp när man trycker på ansökan. Det är även obligatorisk att man spelar in en video på dig själv där du presenterar dig.
Ej komplett ansökan kommer ej att behandlas.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, William Kokkonen. Kontakt via telefon sker genom SOS Alarms växel på 010-140 80 00 eller via mejl: william.kokkonen@sosalarm.se
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
