Närvarokoordinator (vikariat)
2025-12-23
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
I Haninge kommun jobbar vi förebyggande och operativt för att främja närvaro och stötta elever med problematisk skolfrånvaro.
Fem närvarokoordinatorer är placerade ute på kommunens alla skolor och arbetar nära skolor och EHT, vårdnadshavare och elev som i ett led att öka närvaro. En närvarokoordinator är placerad centralt och jobbar med mantalsskrivna elever på friskolor.
Vi söker nu en ny närvarokoordinator med placering på Åbyskolan med erfarenhet att jobba med elever med problematisk skolfrånvaro, för en tidsbegränsad anställning (vikariat) om minst ett år.
Du kommer arbeta på plats på tre skolor i kommunen och vare ute på hembesök för att träffa elever och vårdnadshavare, därför är körkort och egen bil en nödvändighet. Du är utbildad specialpedagog, speciallärare/lärare med god erfarenhet av skolsamverkan och särskilt stöd. Alternativt har du en annan utbildningsbakgrund inom elevhälsa. Framför allt har du erfarenhet av arbete med elever med problematisk skolfrånvaro.
Ditt uppdrag
Du kommer jobba på uppdrag av skolors EHT och verka både förebyggande och operativt för elever med problematisk skolfrånvaro. Du kommer ha nära kontakt med elever och deras vårdnadshavare. Ditt uppdrag handlar främst om att skapa god samverkan och förutsättningar för att alla inblandande ska komma fram till adekvata insatser, anpassningar och särskilt stöd. Ditt uppdrag kommer variera då skolorna skiljer sig åt och vart ärende är unikt. Du kommer även arbeta tillsammans med andra aktörer så som socialtjänsten och vården. Målet med närvarokoordinatorns arbete är att bidra med en god samverkan med samtliga och bidra till en gemensam förståelse för respektive elev, för att öka skolnärvaro.
Det här söker vi hos dig
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro och har fingertoppskänslan som krävs för att skapa tillitsfulla relationer. Du är prestigelös, lösningsfokuserad, flexibel och driven, liksom strukturerad och trivs lika mycket att jobba i ett team som självständigt. Du hanterar att åka hem till familjer och är professionell i ditt bemötande. Du är bekväm och trivs med att verka i olika forum där olika professioner och instanser deltar. Du har erfarenhet av arbete med unga, samt deras familjer, med neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykisk ohälsa och psykosocial belastning.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du kommer vara placerad på tre olika skolor med en rektor som din närmsta chef. I Haninge finns två köpcentrum med restauranger och bra möjlighet till shopping liksom stort naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har en rökfri arbetsplats, friskvårdscheckar, årsarbetstid och klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Åbyskolan Kontakt
Theresia Öberg Kimondo +4686067363 Jobbnummer
9662306