Näringslivschef Värmdö kommun
Värmdö Kommun / Administratörsjobb / Värmdö Visa alla administratörsjobb i Värmdö
2026-05-06
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vårt näringslivsarbete
Vi är entreprenörskommunen Värmdö med stark kultur, natur och skärgård. Vi vidareutvecklar det som är unikt och attraktivt genom kraft från ett kreativt och innovativt näringsliv och en kommunorganisation som ser och ger möjligheter. I Värmdö startar, växer och utvecklas företagen hållbart. Med ett stärkt företagsklimat har näringslivsstrukturen utvecklats vilket har genererat fler jobb på hemmaplan. Här är det attraktivt att investera och besöka såväl som att bo och verka.
Ditt uppdrag
Arbetet som Näringslivschef innebär att du leder och utvecklar kommunens samlade näringslivsarbete i nära samarbete med näringslivet, kommunens verksamheter samt regionala och nationella aktörer. Med utgångspunkt från vår beslutade näringslivsstrategi leder du arbetet för ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt företagsklimat i Värmdö kommun.
• Vara kommunens strategiska företrädare och kontaktpunkt gentemot näringslivet,
• Driva utveckling inom strategiskt viktiga branscher.
• Ha god förståelse för och navigera skickligt i ett småskaligt och relationsbaserat näringsliv, där du bygger långsiktiga och förtroendefulla samarbeten.
Rollen innebär ett kommunövergripande ansvar med nära samspel med politik, förvaltningar, näringsliv och externa aktörer. Som chef för näringslivsenheten har du personalansvar för tre medarbetare. Vidare är du strategisk rådgivare till kommundirektör och politisk ledning i näringslivsfrågor. Du är en del av kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Som chef i kommunen har du ekonomiskt ansvar samt verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar och verkar inom ramen för gällande samverkansavtal
Uppdraget fokuserar på att:
Stärka företagsklimatet och en effektiv myndighetsutövning
Leda det kommunövergripande arbetet för god service & rådgivning, effektiv myndighetsutövning och bemötande av företag. Driva ett kund- och lösningsorienterat förhållningssätt i hela organisationen.
Utveckla kommunens platsvarumärke
Stärka och utveckla kommunens platsvarumärke. Genom att utveckla platsen Värmdö kommun, dess affärsmöjligheter och livsmiljö, bidrar du till att attrahera både nya företag, investeringar och talanger. Arbetet sker i nära samarbete med det lokala näringslivet.
Samhällsplanering som främjar etablering och tillväxt
Säkerställa att samhällsplaneringen stödjer näringslivets behov. Föra in ett tydligt näringslivsperspektiv i översiktsplanering, detaljplanering och infrastrukturfrågor. Genom en proaktiv och samordnad samhällsplanering skapar vi goda förutsättningar för hållbara etableringar och investeringar i hela Värmdö.
Utveckla tillgång till efterfrågad kompetens
Att i samverkan mellan lokala och regionala aktörer planera, dimensionera och erbjuda yrkesutbildningar i syfte att matcha kompetens med lokala behov.
Genom fördjupad samverkan med akademin, Kungliga tekniska högskolan och andra lärosäten och utbildningsanordnare kan bidra till att innovativa och kreativa miljöer skapas.
Din erfarenhetPubliceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete i komplex organisation
Erfarenhet av arbete i eller nära en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av samverkan med näringsliv och externa aktörer
God förståelse för samhällsbyggnadsprocesser (planering, mark, exploatering)
Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Förståelse för ekonomisk utveckling och innovation, samt en förmåga att identifiera affärsmöjligheter och investeringar
Meriterande:
Erfarenhet av att marknadsföra och positionera en kommun, stad eller regionDina personliga egenskaper
Driver utveckling framåt med tempo
Bygger starka nätverk och förtroende
Ser hela kommunens uppdrag och beroenden
Har god förståelse för och navigerar i ett småskaligt och relationsbaserat näringsliv, där du bygger långsiktiga och förtroendefulla samarbeten
Agerar prestigelöst och lyhört i komplexa sammanhang
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan: Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning genomföras och är en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 81 VÄRMDÖ Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Kommundirektör Kontakt
Kommundirektör
Viktoria Callenmark viktoria.callenmark@varmdo.se 08-57047228 Jobbnummer
9895765