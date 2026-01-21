Nämndsekreterare
2026-01-21
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vill du arbeta nära den politiska beslutsprocessen och bidra med struktur, kvalitet och kontinuitet i nämndernas arbete? Knivsta kommun söker nu en nämndsekreterare för en tillsvidareanställning.
Tjänsten passar dig som redan har god förståelse för hur en kommunal organisation fungerar och som trivs i en roll där du är ett tryggt, kunnigt och serviceinriktat stöd till både förtroendevalda och tjänstepersoner. Du har lätt för att orientera dig i organisationen, ser helheten i nämndprocesserna och bidrar till ett professionellt och välfungerande administrativt stöd.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Tjänsten är placerad vid kommunkansliet inom kommunledningskontoret. Du arbetar i nära samarbete med andra kommun- och nämndsekreterare samt kollegor inom bland annat registratur, arkiv, juridik och utredning. Arbetet präglas av samverkan, tydliga rutiner och en gemensam strävan efter rättssäkra och effektiva arbetssätt.Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare ansvarar du för nämndadministrationen för politiska nämnder. Uppdraget omfattar hela nämndcykeln från ärendeberedning och sammanträden till protokoll, expediering och uppföljning med fokus på kvalitet, struktur och rättssäkerhet.
Arbetsuppgifterna innebär:
* ansvar för ärendehantering och dokumentation
* planering, administration och uppföljning av sammanträden
* upprättande av kallelser, föredragningslistor och protokoll
* stöd och service till förtroendevalda och tjänstepersoner
* samverkan med nämndordförande, chefer och handläggare
* stöd i frågor som rör delegationer, delegationsbeslut och ordförandebeslut
* diarieföring och hantering av allmänna handlingar enligt informationshanteringsplan
* deltagande i utveckling av gemensamma rutiner och digitala arbetssättKvalifikationerKvalifikationer
* relevant högskoleutbildning, exempelvis inom statsvetenskap, juridik eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
* mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* hög digital kompetens
Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word, och är trygg i att arbeta med dokumentmallar, rubriker och formatering. Du använder Teams för samarbete och digitala möten samt Outlook-kalendrar för planering och mötesbokning. Du har generellt lätt för att sätta dig in i olika system och väljer digitala arbetssätt i första hand.
Meriterande
* erfarenhet av arbete som nämndsekreterare inom kommun eller region
* god förståelse för kommunal organisation, politisk struktur och beslutsnivåer
* erfarenhet av diarieföring och hantering av allmänna handlingar
* grundläggande kunskap om informationshanteringsplaner och gallringsregler
* erfarenhet av digital ärende- och dokumenthantering, företrädesvis i W3D3
Kompetenser vi värdesätter
* strukturerad och noggrann med god prioriteringsförmåga
* professionellt och serviceinriktat arbetssätt
* självständighet kombinerad med god samarbetsförmåga
* trygghet i rollen och förmåga att bidra med kontinuitet i verksamheten
Vi lägger stor vikt vid kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet i relation till uppdragets krav.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
