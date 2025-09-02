Nämndsekreterare
2025-09-02
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) med bland annat stadsutveckling, planarbete, kartproduktion, miljö- och hälsoskyddsfrågor och bygglov. Vi ska på ett rättssäkert och resurseffektivt sätt bedriva myndighetsutövning inom främst plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
För att stärka vårt arbete med samordning, utveckling och förbättrade arbetsflöden har vi etablerat en ny kart-, mät- och stabsenhet. Denna satsning är ett led i vår ambition att effektivisera verksamheten - där nytänkande och digital transformation genomsyrar allt från dagliga rutiner till långsiktiga förändringsinitiativ. Enheten består av nämndsekreterare, koordinatorer, verksamhetsutvecklare, lantmätare, mätingenjörer och jurist - totalt 9 medarbetare.
Hos oss får du vara med och bygga upp en strategisk funktion där innovation inte är ett mål utan en metod. Vi söker dig som vill bidra till att forma framtidens offentliga verksamhet, där teknik och samverkan går hand i hand!
Vår nybildade kart-, mät- och stabsenhet har ett tydligt och viktigt uppdrag: att stödja hela miljö- och stadsbyggnadskontoret i frågor som rör informationshantering, administration, juridik, kartproduktion, systemförvaltning, verksamhetsutveckling och processförbättring. Genom att främja samarbete över enhetsgränser och driva förändring med hjälp av digitala verktyg och nytänkande arbetssätt skapar vi förutsättningar för en mer effektiv, rättssäker och hållbar myndighetsutövning.
Som nämndsekreterare har du ett helhetsansvar för nämndprocessen. Du samordnar ärenden inför utskick, hanterar skrivelser och kallelser, samt bereder underlag till olika beslutsinstanser. Du fungerar som stöd och utbildare för berörda tjänstepersoner och bidrar till att skapa strukturerade och rättssäkra processer.
Rollen är under uppbyggnad och kommer att utvecklas över tid. (ex. informationssäkerhetshantering/dataskydd, projektledning eller digitala verktyg). Du får möjlighet att påverka innehållet utifrån verksamhetens behov och framtida satsningar. Du ingår även i ett nätverk med andra nämndsekreterare inom Lidingö stad, där ni tillsammans arbetar för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen, gärna inom administration, juridik, förvaltningsrätt eller samhällsvetenskapliga ämnen. Det är meriterande om du har genomgått utbildning för nämndsekreterare och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter men även du som är nyexaminerad är varmt välkommen att söka.
Du har:
* Goda IT-kunskaper
* Förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt i skrift
* Kunskap om kommunalrätt och myndighetsutövning
* God kännedom om lagstiftning inom förvaltningsrätt, såsom förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
* Ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution
* Arbete i politiskt styrd organisation
* Tidigare roll som nämndsekreterare
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du trivs med att förbättra arbetsprocesser och bidrar gärna till vår digitala utveckling. Vidare kan du hantera utmaningar med ett konstruktivt förhållningssätt och har lätt för att hitta kreativa lösningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetar utifrån våra värdeord: engagerad, professionell och initiativrik. Dessa ord vägleder oss i hur vi bemöter varandra och Lidingöborna med respekt, kvalitet och ett genuint driv.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
