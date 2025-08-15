Nämndsekreterare
2025-08-15
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunledningsstaben är kommunens centrala stöd till organisationen. Här samlas ekonomikontor, personalkontor, kommunledningskontor samt kultur- och fritidsenhet.
Kommunledningskontoret har till uppgift att stödja, leda och utveckla styrning och ledning inom den kommunala organisationen. Kontoret består av bland annat kompetenser för att upprätthålla och utveckla politiska beslutsprocesser och ärendehantering, verksamhetsutveckling, kommunikation, invånarservice, samhällsutveckling samt stöd till näringslivet.Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Nämndadministrationen samordnar och kvalitetssäkrar hela den politiska ärendeprocessen för Forshaga kommuns nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige.
Förvaltning och utveckling av diarie- och ärendehanteringssystem och e-arkiv, planering och genomförande av allmänna val och arkivhantering är andra frågor som vi jobbar med. Nämndadministrationen ansvarar för digital kommunikation med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar via ett krypterat system. I arbetslaget arbetar 4 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I rollen som nämndsekreterare ger du stöd och service till handläggare, förvaltningsledning och förtroendevalda. Du arbetar med beredning av ärenden inför möten, sammanställer och skickar kallelser, skriver protokoll och registrerar handlingar. Du handlägger också ärenden och deltar i utvecklingsarbete.
Visst arbete på kvällstid förekommer.
Vem är du?
Du kan arbeta strukturerat, kvalitetsmedvetet och är noggrann. Du kan prioritera mellan och hantera en mängd olika arbetsuppgifter. Du har ett grundläggande intresse för samhällsfrågor.
Du är en kommunikativ och serviceinriktad person. Du är mån om att ge ett gott bemötande till de du möter i arbetet och att skapa goda relationer. Du är självgående i ditt arbete, men har också ett gott samarbete med andra.Kvalifikationer
- Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot statsvetenskap, offentlig förvaltning, rättsvetenskap eller utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
- För arbetet krävs att du är van att använda digitala system och har ett intresse för att utveckla digitala arbetssätt.
- Du har mycket goda kunskaper inom svenska språket i tal och skrift, du har även goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
- Har erfarenheter av arbete i LEX eller andra liknande system för diarie- och ärendehantering.
- Har arbetat med nämndadministrativt arbete tidigare.Anställningsvillkor
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsskyddsklass och förutsätter godkänd säkerhetsprövning inklusive godkänd registerkontroll i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagstiftningen. För detta krävs att du är svensk medborgare. Krigsplacering inom Forshaga kommun kan komma att bli aktuell.
Tillsvidareanställning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
