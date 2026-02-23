Nagelterapeut & Pedikyrist
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Just nu söker vi på Bano Beauty Sweden salongen två duktiga nagelterapeut & pedikyrister till vårt grymma team!
Vi söker dig som är duktig på naglar & pedikyr och är noggrann i ditt arbete och har ett öga för detalj. En professionell kollega som gillar att jobba inom service och erbjuda våra kunder en professionell upplevelse från start till slut.
Vi söker dig som är flexibel och kan börja jobba deltid/ tim/ provision för att sedan jobba upp din tjänst.
Vi är dessutom öppna för heltidsanställning/ heltids schema framöver vilket vi siktar mot.
Det är viktigt att du har en stark kunskap inom naglar och effektivt jobbat på kunder.
Vi söker dig som kan erbjuda våra kunder både manikyr samt pedikyr behandlingar.
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och du kommer att få lära dig allt du behöver veta för att kunna jobba hos oss och jobba med våra unika tekniker. Men en stark grundlig kunskap från dig krävs. Vi erbjuder även pedikyr utbildning ifall det skulle behövas.
Pluspoäng:
• Om du jobbar med dom ryska teknikerna inom manikyr / pedikyr.
• Om du kan både engelska & svenska
• Flexibel med timmar och kan jobba upp din tjänst hos oss med tiden
Tjänsten:
• Vi är öppna för både timanställning / provisions baserad lön
Vi ser fram emot att få träffa dig!
Hälsningar,
Bano Beauty Sweden
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Endast mejl
E-post: jobb@banobeauty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Bano Beauty Sweden AB
(org.nr 559306-5310)
Upplandsgatan 51

113 28 STOCKHOLM
)
113 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9759256