Nagelteknolog sökes
2026-02-02
Hej!
Är du en kreativ och noggrann person då är du den vi leter efter.
Vi söker en nagelteknolog som har erfarenhet inom branschen. Du måste ha jobbat som nagelteknolog i minst 2 år.
På arbetet kommer du få använder dina fantasier samt dina erfarenheter för att utföra arbetet. Uppgifterna är att du specifikt ska bygga på stärka/långa naglar på kunderna med hjälp av materialet. Sedan ska du ha kunnat designa som kundernas önskemål.
Tveksamt inte att kontakta mig om du är den vi leter efter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: nails4youab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
