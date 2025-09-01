Nagelstylist sökes
2025-09-01
K&K Royal Beauty AB i Spånga Center söker en erfaren nagelstylist!
Är du passionerad inom nagelstyling? Har du erfarenhet, öga för detaljer och brinner för kvalitet i ditt arbete? Bli en del av vårt team i en modern och trivsam salong!
Vi erbjuder:
Arbete i en nyöppnad och stilfull salong
Trevlig atmosfär och stöd från teamet
Möjlighet till professionell utveckling
Attraktiva anställningsvillkor
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av nagelstyling (minst 2 år)
Behärskar olika tekniker inom manikyr och nagelförlängning
Är noggrann, punktlig och har god servicekänsla
Talar svenska eller engelska
Intresserad?
Skicka ditt CV och bilder på dina arbeten till: info@kkroyalbeauty.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@kkroyalbeauty.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K&K Royal Beauty AB
(org.nr 559468-8029)
Stormbyvägen 2-4 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Kontakt
Katrin Krupnik info@kkroyalbeauty.se 08342144 Jobbnummer
9485190