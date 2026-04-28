Musiklärare grundskola
2026-04-28
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
I västra rektorsområdet ingår skolorna i Sätra, Söderås och Vikarbyn. Skolorna ligger vackert belägna i genuina bymiljöer med livskvalitet inpå knutarna.Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning
I Rättviks kommun strävar vi efter att ha en likvärdig skola för alla våra elevers bästa, därför söker vi dig som kan utveckla ämnet musik i våra byskolor.
Vi har åtta grundskolor fördelat på fyra rektorsområden i Rättvik kommun.
Om erforderliga beslut fattas söker vi inför ht-26 en musiklärare till en tjänst som kommer att vara fördelad på två av våra rektorsområden i västra och norra delarna av kommunen. Västra rektorsområdet består av skolorna i Sätra, Söderås och Vikarbyn. Norra rektorsområdet består av skolorna i Furudal, Boda och Ingels.Dina arbetsuppgifter
Klassundervisning i musik för åk F-9, sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i en lärares uppdrag.
Tjänsten är på 100% och är uppdelad med heldagar på fyra skolenheter. I Sätra, Söderås och Vikarbyns rektorsområde är tjänsten förlagd till Vikarbyns skola. I rektorsområdet Furudal, Boda och Ingels sker undervisningen på alla tre skolor. Som musiklärare kommer du att ingå i Västra rektorsområdets kollegiala nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik åk 1-9 och har erfarenhet av klassundervisning. Du har förmåga att se elevers olika behov, arbeta relationskapande i din undervisning och du är kreativ och du kan entusiasmera eleverna för att skapa goda förutsättningar för deras lärande. Du behöver ha goda ledaregenskaper och kunna arbeta självständigt. Du är samarbetsvillig och flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha grundläggande kunskaper av digitala verktyg och IKT. Viktigt att du är förtrogen med skolans styr och måldokument. B-körkort är en förutsättning då tjänsten är förlagd till flera skolor.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vid ett eventuellt intervjutillfälle ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, uppvisas.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
Vasagatan 1 (visa karta
)
795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolor, Västra rektorsområdet Kontakt
Linn Gustavsson 0248-70555
9878874