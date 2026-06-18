Musiklärare åk 6-9
Ljusnarsbergs Kommun / Grundskollärarjobb / Ljusnarsberg Visa alla grundskollärarjobb i Ljusnarsberg
2026-06-18
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Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på ljusnarsberg.se och vad du kan uppleva och göra här på visitkopparberg.se.
Musiklärare/Instrumentlärare
Vill du vara med och skapa en undervisning där musik blir en väg till gemenskap, kreativitet och lärande? På Kyrkbacksskolan söker vi nu en engagerad och relationsskapande musiklärare/instrumentlärare som vill inspirera elever och bidra till deras musikaliska utveckling.
Tjänsten är en kombinationstjänst på 100 %, där 50 % består av undervisning i ämnet musik för årskurs 6–9 i grundskolan och 50 % av instrumentalundervisning inom vår musikverksamhet.
Hos oss tror vi att god undervisning börjar i relationen. Vi söker därför dig som vill göra skillnad genom att bygga förtroendefulla relationer, väcka nyfikenhet och skapa lust att lära. Du är en tydlig pedagogisk ledare som skapar struktur, trygghet och delaktighet samtidigt som du inspirerar elever att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
I den ena delen av tjänsten (50 %) ansvarar du för undervisning i ämnet musik för elever i årskurs 6–9. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen och skapar en inspirerande lärmiljö där elever får möjlighet att utveckla sitt musicerande, sin kreativitet och sitt självförtroende.
I den andra delen av tjänsten (50 %) undervisar du elever i individuella lektioner och ensembleverksamhet, där du hjälper elever att utvecklas som musiker – från nybörjare till mer avancerade spelare. Undervisningen omfattar främst gitarr, bas och/eller trummor, och du deltar i konserter, uppspel och andra publika arrangemang som en naturlig del av verksamheten. Denna del av tjänsten är huvudsakligen förlagd till dagtid, med vissa kvällstillfällen i samband med konserter och uppspel.
Vi söker dig som ser musikämnet som en möjlighet att skapa engagemang, relationer och framtidstro. Du har förmåga att väcka intresse och motivation hos elever och skapar undervisning som känns meningsfull, inkluderande och lustfylld.
Vi söker dig som
• Har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet musik för årskurs 6–9
• Har utbildning inom musik eller musikpedagogik, alternativt motsvarande erfarenhet
• Spelar gitarr, bas och/eller trummor på god nivå
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga
• Är en trygg och tydlig pedagogisk ledare med god förmåga att skapa struktur
• Har förmåga att bedriva en undervisning som väcker nyfikenhet och lust att lära
• Är flexibel och trivs med att delta i konserter och publika evenemang
• Har god samarbetsförmåga och vill bidra till skolans och verksamhetens utveckling
Vi erbjuder
• Ett väl sammansvetsat arbetslag med högt i tak där alla röster räknas
• Ett flexibelt arbetssätt där vi vågar prova nytt och lär av varandra
• Ett kreativt och välkomnande arbetsklimat,
• Möjlighet att forma och utveckla undervisningen och bidra till verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en positiv kraft i elevernas utveckling – både kunskapsmässigt och socialt.
Tjänsten omfattar 100 %, fördelat på 50 % musiklärare i grundskolan (åk 6–9) och 50 % instrumentlärare, med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs Kommun
(org.nr 212000-1959), https://www.ljusnarsberg.se/
Gruvstugutorget (visa karta
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714 80 KOPPARBERG Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Grundskola Kontakt
Magnus Fredriksson magnus.fredriksson@ljusnarsberg.se 0580-80520 Jobbnummer
9969195