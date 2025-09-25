Museivärd 40-60 %
2025-09-25
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.

Vi söker nu 3 museivärd på 40-60%. Du kommer att arbeta på schema där helgarbete ingår (ca varannan helg) samt att kvällsarbete kan förekomma beroende på museets öppettider.
Vi söker nu 3 museivärd på 40-60%. Du kommer att arbeta på schema där helgarbete ingår (ca varannan helg) samt att kvällsarbete kan förekomma beroende på museets öppettider.
Detta är ett arbete för dig som tycker om att möta, entusiasmera, ge service och information till våra besökare. Hos oss kommer du möta ett stort antal besökare och arbetet är mycket omväxlande med perioder av högt tempo och omväxlande lugnt beroende på besöksflödet.
Du står för värdskapet och bemötandet i våra utställningar, publika ytor och Cosmonova samt hanterar försäljning och bokning av biljetter, kassahantering och butiksarbete. Du är bekväm med att prata inför såväl stora som små grupper då en del i ditt uppdrag är att berätta om utvalda samlingsföremål och vår forskning på ett lärande och inspirerande sätt till våra besökare, hålla välkomstpresentation i Cosmonova, leda aktiviteter i Labbet och Escape room samt att ta emot skolor och andra besökare.
Arbetet innebär att du kommer att hantera olika datasystem, teknik och teknisk utrustning som till exempel starta en filmvisning på Cosmonova.
I uppdraget ingår också att kunna leda en utrymning eller hantera en hjärtstartare vid larm- och nödsituationer. Arbetet ställer krav på att du under arbetsdagen kommer att gå och stå mycket i de olika utställningarna och övriga publika lokaler, att vissa arbetsuppgifter stundtals kräver tunga lyft samt att vid säkerhetsarbete kunna utrymma via trappor.
Arbetet sker via roterande schema på olika stationer under dagen, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga inom arbetsgruppen. Vid behov kommer du delta i uppsökande verksamhet samt övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten och vid den publika avdelningen.Kvalifikationer
Du har en gymnasial utbildning, minst tre års erfarenhet av servicearbete samt erfarenhet av kassaarbete med försäljning i butik eller motsvarande. Du har god datavana och administrativ erfarenhet med kunskaper inom Office paketet och att du känner dig bekväm med att hantera teknik och teknisk utrustning. Du kan kommunicera korrekt och professionellt i tal och skrift på svenska och engelska och är bekväm med att tala inför större och mindre grupper.
Du får gärna ha arbetat i butik med försäljning, uppackning av varor, prismärkning och viss lagerhantering och hanterat boknings- och kassasystem. Meriterande med utbildning inom besöksmotagande, kundbemötande eller guidning och erfarenhet av guidning, explainer, produktvisning eller leda att gruppverksamhet samt om du har arbetat inom museum eller science center. Meriterande är också utbildning inom brand och hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)
För att vara framgångsrik och trivas i arbetet tror vi att du är:
Serviceorienterad, du skapar ett professionellt och positivt möte för våra besökare.
Flexibel, du kan med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar.
Stresstålig, du fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid besökstoppar som medför ett högt arbetstempo.
Samarbetsorienterad, du visar intresse och förståelse för andra, skapar laganda och kommunicerar proaktivt.
Kommunikativ, utrycker dig välformulerat och anpassar kommunikation till situation och mottagare.
ÖVRIGT
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
