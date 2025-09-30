Motviktstruckförare sökes i Kumla!
2025-09-30
Är du nyfiken på lager och logistik samt vill samla på dig nya erfarenheter? Nu söker vi truckförare till en av våra lagerkunder i Kumla! Uppdraget
Under högsäsong söker vi nu erfarna truckförare som trivs i högt tempo för att få ut kundens varor i tid. Du som söker kommer att arbeta med plock och pack med hjälp av en motviktstruck. Arbetet innebär en tempofylld miljö med tydliga mål, med trucken som ditt främsta arbetsredskap. Du kommer arbeta i en livsmedelsproduktion, därför ställs höga krav på hygien. Arbetsplatsen är även tobaksfri.
Körprov på motviktstrucken kommer ske innan anställning.
Vem söker vi? Vi söker dig som är noggrann och som trivs med högt tempo. Du som söker är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Du har tidigare stor erfarenhet av att köra motviktstruck och känner dig trygg i att manövrera den. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom livsmedel.
Du har truckkort A1-A4 samt B1-B4 för att kunna vara behjälplig vid olika stationer där annan truckkörning förekommer.
Dina kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av motviktstruck
Truckkort A1-A4 samt B1-B4
Innehar B-körkort
Arbetstider
2-skift eller ständig natt beroende på avdelning
Tillsättning
Omgående
I denna rekrytering utför vi ett utdrag från belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Mattias Eklund mattias@libera.se
9532529