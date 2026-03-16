Mottagningssamordnare Stockholm!
2026-03-16
Vill du arbeta i hjärtat av stora samhällsbyggnadsprojekt och säkerställa att komplex infrastruktur tas emot på ett strukturerat, kvalitetssäkrat och hållbart sätt?
Nu söker vi en Mottagningssamordnare till ett långsiktigt uppdrag där du blir en nyckelperson i arbetet med att koordinera överlämning mellan projektorganisation och förvaltning i ett av Sveriges mest omfattande infrastruktursammanhang.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, dokumentation, samordning och samverkan - och som vill bidra till att stora bygg- och anläggningsprojekt övergår till stabil drift på ett effektivt sätt.
Om uppdraget
I rollen som Mottagningssamordnare fungerar du som länken mellan projekt och förvaltning och säkerställer att leveranser från bygg- och anläggningsprojekt tas emot enligt krav, struktur och kvalitet.
Du blir en del av ett team som arbetar med mottagning av tekniska leveranser och infrastrukturanläggningar, där fokus ligger på planering, koordinering och kvalitetssäkring av överlämningsprocessen.
Uppdraget innebär nära samarbete med projektledare, tekniska specialister och förvaltningsorganisationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Biträda i planering, koordinering och kvalitetssäkring av mottagning från bygg- och anläggningsprojekt
Vara samordnande kontaktpunkt mellan projektorganisation och förvaltning
Medverka i leverans- och överlämningsplanering
Leda granskningsprocessen för teknisk dokumentation
Genomföra stickprovsgranskning av teknisk dokumentation
Hantera frågor kopplade till mottagning och dokumentationsinnehåll
Leda arbets- och samverkansgrupper
Delta i erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete kring överlämningsprocesser
Bidra till utveckling och förankring av arbetssätt och processer
Vid behov stödja även andra investeringsprojekt i mottagningsarbete
Vi söker dig som har
Minst 2 års högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, bygg, anläggning eller annan teknisk utbildning
Minst 2 års erfarenhet av dokumenthantering inom bygg- eller anläggningsprojekt
Minst 1 års erfarenhet i en roll som exempelvis:
Projektingenjör
Mottagningssamordnare
Datasamordnare
Entreprenadingenjör
eller annan ledande roll inom bygg- eller anläggningsprojekt
Meriterande
Erfarenhet av överlämning eller mottagning av anläggnings- eller infrastruktursprojekt
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Trygg i att leda möten och arbetsgrupper
Van vid att arbeta i komplexa projektmiljöer
Lösningsorienterad och proaktiv i samordningsfrågor
Uppdragsinformation
Start: 20 april 2026
Slut: 20 april 2028
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen) med möjlighet till hybridarbete
Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 år
Varför detta uppdrag?
Det här är ett uppdrag där du får möjlighet att:
Arbeta i samhällsviktiga infrastruktursatsningar
Samarbeta med erfarna projekt- och teknikteam
Vara med och forma effektiva överlämningsprocesser
Utveckla din kompetens inom projekt, dokumentation och teknisk samordning
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
