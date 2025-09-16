Motorsystemingenjör till GKN i Linköping
2025-09-16
Dina arbetsuppgifter Vi stärker nu vårt kontor i Linköping för att komma ännu närmare vår industripartner Saab Aeronautics och tillsammans vidareutveckla svenskt stridsflyg och framtidens framdrivningssystem. Just nu pågår en omfattande uppgradering av RM12 i JAS 39C/D samtidigt som RM16 i JAS 39E är på väg in i operativ drift under vårt produktansvar. Parallellt intensifieras arbetet med koncept- och teknikutveckling för kommande stridsflygsmotorer.
Som motorsystemingenjör får du en bred och spännande roll där du arbetar med både produktstöd och utvecklingsfrågor inom flera tekniska discipliner - exempelvis motorprestanda, systemfunktion och motorinstallation, främst i nära samarbete med Saab Aeronautics.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja och koordinera teknisk verksamhet mellan projektteam i Trollhättan och Saab i Linköping
Medverka till kompetensuppbyggnad för RM16 i JAS 39E i operativ tjänst
Delta i verifieringsarbete för produktförbättringar
Planera och genomföra av motorprov i provrigg och flygplan
Arbeta med teknologi- och konceptutveckling för framtida motorkoncept och framdrivningssystem samt elektrifiering av befintliga motorer
Samverka med samarbetspartners, kund och slutanvändare
Arbeta med systemsäkerhetsfrågor för att säkerställa och värdera flygsäkerhet
Rollen kommer att formas utifrån dina erfarenheter och egenskaper, men vi ser gärna att du har ett systemtekniskt helhetsperspektiv. Tjänsten är placerad i Linköping, där du får en självständig roll med stort ansvar i vardagen. Samtidigt blir du en del av ett nära samarbete med våra team i Trollhättan - både på distans och vid behov även arbetsdagar på plats i Trollhättan. Din profil Det här är en koordinerande roll som passar dig som trivs med att samordna och få olika delar att samverka. Du är noggrann, lösningsorienterad och har förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter när det behövs.
Vi ser att du har flera års erfarenhet från industrin, gärna inom motorstyrning eller andra tekniskt komplexa områden. Din bakgrund gör att du har en trygghet i att förstå både teknikens detaljer och de större systemperspektiven, och nu vill bidra med din kompetens i en roll som kombinerar teknik, samarbete och utveckling.
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller universitetsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, elektroteknik, flygteknik eller annan relevant ingenjörsutbildning
Har kunskap om motorsystem och systemtekniskt arbete
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift
Är beredd på resor, främst inom Sverige men även internationellt vid behov
Meriterande erfarenheter:
Kunskap om JAS 39 Gripen
Erfarenhet från flygindustrin eller Försvarsmaktens flygverksamhet
Erfarenhet av Systems Engineering och systemsäkerhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Om GKN Governmental Solutions hanterar vår verksamhet rörande militära flygmotorer. Verksamheten är främst fokuserad på JAS 39 Gripen-motorerna RM12 och RM16, men även arbete med nästa generations motorkoncept ingår i området. Inom teknikorganisationen är väsentliga delar av verksamheten kopplade till motorprestanda, reglersystem, helmotorfrågor, motordelsystem (elsystem, oljesystem, luftsystem, bränslesystem mm.), intramodulära frågor, systemsäkerhet samt flygplaninstallation. Förutom utveckling och uppgraderingar av jetmotorer jobbar vi till stor del med produktstöd till Försvarsmaktens flygverksamhet. Ansökan I den här rekryteringen samarbetar GKN med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofie Ilhed på sofie.ilhed@skill.se
