Motorman/Matros till Blidöleden
2026-02-06
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Motorman/Matros till Blidöleden

Dina arbetsuppgifter
Brinner du som vi för en säker och miljövänlig sjöfart? Är du en initiativtagande, öppen och kommunikativ person med hög grad av servicekänsla? Vi söker nu engagerad personal till våra gula vägfärjor - var med och gör Sverige närmare. Färjerederiet är inne i en förändringsprocess mot elektrifiering, klimatanpassning, automatisering och digitalisering där du är en viktig del i den förändringsresan. Just nu söker vi motorman/matros till Blidöleden i Stockholms skärgård. Blidöleden går mellan Yxland och Blidö. Färjeledens längd är 530 meter och överfartstiden är fyra minuter.
I tjänsten ingår bland annat underhålls- och reparationsarbeten, kontrollera att färjans maskineri är i sjövärdigt skick samt lastning och lossning. Det ingår även att under befälhavarens översyn regelbundet framföra färjan i trafik för att upprätthålla denna förmåga.
Du arbetar i nära samarbete med befälhavaren vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är tekniskt kunnig med en analytisk problemlösningsförmåga och har intresse för att ta ett större ansvar för den tekniska driften ombord.
Ombord på färjan är du dessutom vårt ansikte utåt och det förutsätter att du har en hög grad av servicekänsla.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har lägst sex månaders tjänstgöring på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram med inriktning sjöfartsteknik eller YH-utbildning inom sjöfart som leder till befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal
har maskinist B-examen alternativt, som lägst, maskinbefäl klass VIII-examen
har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila
har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart
har vana att använda digitala verktyg och stödsystem
talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du
har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
har erfarenhet av underhållssystem såsom AMOS
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
